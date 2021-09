Avslöjar: Lämnade Västervik efter en match – flyttar till Tjeckien

Alexander Younan skrev på för Västerviks IK den 18 augusti i år. I klubben blev det en match innan kontraktet bröts då han hade fått ett erbjudande om spel i utlandet. Nu berättar han för Hockeysverige.se om nya klubben Orli Znojmo som spelar i ICEHL.

– Jag får testa på den här vägen och så får man se vart det tar en, säger han till Hockeysverige.se.

Alexander Younan lämnade Västerås efter förra säsongen med tanken om ett europaäventyr i bakhuvudet. När halva augusti hade passerat var ingenting klart ännu och då skrev 24-åringen istället på för Västerviks IK.

I förra veckan kunde Västervik däremot meddela att kontraktet med Younan bryts, då han hade en klausul i sitt kontrakt som gjorde att kontraktet kunde brytas vid eventuell flytt för spel utomlands. I samband med kontraktsbrottet presenterades inte Younan för någon ny klubb, men nu kan han själv bekräfta för Hockeysverige.se att det blir en flytt till Tjeckien där han kommer att spela i klubben Orli Znojmo.

– Det ska bli ett äventyr. Efter förra säsongen var jag lite inställd på att ta mig till utlandet och det var väl dels därför jag sajnade så sent med Västervik. Sedan trivdes jag sjukt bra där nere, men nu när tillfället gavs så hade jag en "out" som jag kände att jag ville utnyttja, säger han och fortsätter:– Tanken var att jag skulle skriva ett kontrakt i utlandet redan från början, men det tog lite tid. Sedan hörde Västervik av sig och allting kändes bra där så då kände jag att jag kunde börja där och använda min "out" om det skulle dyka upp någonting,

Hur var reaktionerna i Västervik när du meddelade att du fått erbjudandet från utlandet?



– Det kom ett erbjudande som jag kände att jag var tvungen att ta och Västervik var helt förstående. Det var verkligen inga konstigheter. Det var skönt att det kom tidigt, men jag hade hellre sett att det kommit två månader tidigare så att jag inte hade behövt åka ner och bilda en relation till alla spelarna. Det var ju lite jobbigt nu då man trivdes riktigt bra.

"KAN GÅ KÄPPRÄTT ÅT HELVETE"

Younans nya klubb, Orli Znojmo, spelar i den gränsöverskridande ligan ICEHL. I ICEHL spelar lag från Tjeckien, Slovenien, Ungern, Österrike, Slovakien och Italien. Znojmo är det enda tjeckiska laget i ligan och i laget spelar redan svensken, Filip Ahl, som nu kommer återförenas med sin tidigare lagkamrat från junioråren i HV71.



– Jag har inte så bra koll på landet, men jag har en polare där nere, Filip Ahl, som jag har spelat med tidigare. Det är han jag har pratat och bollat med och han trivs kanonbra så det gjorde att man kände att man ville ta chansen.



Vad har klubben kommunicerat för förväntningar på dig?

– Det har mest varit kontakt via agenten och jag har bara fått det förklarat för mig vad som komma skall. Det är lite annorlunda där nere de vill nog att man ska komma ner och leverera, men så brukar det vara i utlandet. Det blir lite mer press på en. Det känns som flera testar det och att flera verkar stortrivas, säger han och tillägger:

– Jag får testa på den här vägen och så får man se vart det tar en. Jag kanske får en jätteutveckling eller så kanske det går käpprätt åt helvete, det vet man aldrig. Det ska bli spännande och åka i väg och se om det är något för mig. Efter sex säsonger i Allsvenskan har jag väl kollat lite på annat håll och sedan kom corona och satte stopp. I år så gick det vägen får man väl säga.

Alexander Younan. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

"HADE HELLRE SPELAT I HV71"

Younan har de senaste tre säsongerna spelat i Västerås, men det blev ingen fortsättning i klubben som nu har satsat för att ta kliv mot SHL. Att Younan missar den satsningen är däremot ingenting han grämer sig över.



– Jag har inte tänkt på det så. Det hade väl varit kul att få vara med på en sån resa, men ska jag vara helt ärlig hade jag inte valt Västerås då, utan då hade jag hellre spelat i HV71 som jag har ett klubbhjärta till egentligen.



Fanns det någon kontakt mellan dig och HV71 inför säsongen?

– Jag var i kontakt med dem, men det var inte jättehett det intresset, utan det var mer en rak dialog med varandra.

Vad sa ni i dialogen då?

– De hade satt sitt lag ganska snabbt och hade många som var klara tidigt. Sedan var det bara en plats kvar där och då saknades det en toppback. Sen tog de in Chad Billins och då fattar man väl att det valet kanske var lite självklarare, säger han och skrattar.

Man ska aldrig underskatta ett klubbhjärta.

– Nej, så är det ju. Men det känns positivt nu och de har fått in en hel del med spelare som har ett klubbhjärta. det ska bli sjukt kul att följa de.

