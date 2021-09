Bröt med allsvenska klubben – återvänder hem

Michael Brodzinski skrev på för Västervik men bröt sedan sitt avtal då han "skulle sluta spela hockey".

Nu står det dock klart att amerikanen inte alls avslutar sin karriär – utan i stället återvänder till sin tidigare klubb, Orlando Solar Bears i ECHL.

I juni meddelade Västervik i HockeyAllsvenskan att de hade skrivit ett kontrakt med Michael Brodzinski och han var då tänkt att vara en toppback för klubben.

Två månader senare bröt dock den 26-årige amerikanen sitt kontrakt med Västervik då han i stället skulle avsluta sin hockeykarriär.

– På backsidan meddelade Michael Brodzinski några dagar innan vi samlades att han ska sluta spela hockey. Det satte oss så klart på pottkanten, sade Västerviks sportchef Emil Georgsson då till klubbens hemsida.

Nu kommer dock beskedet att Michael Brodzinski inte alls tänker lägga ner med ishockeyn som han sade till Västervik.

ÅTERVÄNDER TILL TIDIGARE KLUBBEN

Under måndagen presenterades nämligen backen av Orlando Solar Bears där han tidigare har spenderat två säsonger. På sin hemsida skriver klubben att de har skrivit ett kontrakt med Brodzinski över den kommande ECHL-säsongen.

Michael Brodzinski gjorde 73 poäng på 127 matcher under sin senaste sejour i Orlando Solar Bears. Under säsongen 2019/20 var han assisterande kapten för klubben och blev även uttagen i ECHL:s All Star-match.



Han draftades av San Jose Sharks i femterundan 2013 och har även 61 AHL-matcher med farmarlaget San Jose Barracuda på meritlistan.

