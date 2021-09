"Vi spelade våra matcher, tog silvermedaljerna och åkte hem"

Med sina 18 säsonger i Södertälje är han en ikon i SSK-kretsar.

Dick Yderström fick aldrig vinna SM-guld med klubben i sitt hjärta – men vid två tillfällen representerade han Tre Kronor i VM och tog dubbla silver.

– Turneringen spelades i Moskva men då var inte den staden speciellt inbjudande, minns Yderström.



Dick Yderström är den spelare som spelat flest säsonger i Södertälje SK. Totalt blev det 18 säsonger mellan 1965 och 1982. På 60-talet ingick han i den så kallade ungdomskedjan med Hans Carlsson och Mats Hysing.

– Jag började spela för SPAIF (Södertälje-Pojkarna IF) sen blev det spel i KFUM Södertälje innan jag hamnade i SSK. Det var ganska naturligt att flytta över dit om man var hockeykille här i stan, berättar Dick Yderström som debuterade säsongen 1964/65:

– Om jag inte minns fel var det i Göteborg mot Västra Frölunda IF. Då var ännu inte Frölundaborg byggt utan vi spelade på Gamla Ullevi där de hade lagt en plan på tvären vid ena kortsidan. Jag tror jag spelade ihop med Einar "Kiosken" Granath och ytterligare någon i just den matchen.

Vilka var klubbens stora stjärnor när du debuterade i a-laget?

– Kjell Svensson i mål, ”Stisse” (Stig-Göran Johansson) och (Nils Olov) "Nille" Schilström hade just kommit från Surahammar, Börje "Poppen" Burlin från Clemensnäs, Einar Granath och givetvis bröderna Sören Määttä och (Eilert) "Garvis" Määttä.

Vad ser du idag som största framgången under tiden i Södertälje?

– Det blev inget SM-guld men vi blev två och trea några gånger. Närmast var vi 1973. Då vi var tvungna att slå Timrå i sista omgången, vilket vi gjorde, samtidigt som Brynäs behövde slå Leksand.

– Brynäs ledde med 4–3 mot slutet men Leksand kvitterade och dessutom vände matchen till seger så det blev ”bara” silver.

VM-DEBUTERADE PÅ HOVET

Dick Yderström debuterade VM-debuterade 1969 i Stockholm.



– Först och främst kommer jag ihåg matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. Ryssarna hade invaderat Tjeckoslovakien 1968 så det blev fruktansvärt tuffa matcher de båda lagen i mellan under VM 1969. Tanken var att VM skulle ha spelats i Prag men tack vare invasionen flyttades VM till Sverige. I övrigt var stämningen på Hovet fantastisk.

– Planen från början var att jag skulle spela i en ren SSK-kedja med Mats Hysing och Hans Carlsson. Men blev Hasse petad strax innan så de blev lite turbulent.

– Vi hade ändå ett fantastiskt lag med ”Honken” (Leif Holmqvist), ”Stisse” (Stig-Göran Johansson), Bert-Ola Nordlander, "Uffe" Sterner, ”Lill-Strimma” (Lennart Svedberg), Tord Lundström, (Nils) "Nicke" Johansson, Lars-Erik Sjöberg, Arne Carlsson…

– Jag spelade även VM 1973. Där blev det silver liksom i 1969. Turneringen spelades i Moskva men då var inte den staden speciellt inbjudande så vi spelade väl våra matcher, tog silvermedaljerna och åkte hem, skrattar Dick Yderström och fortsätter:

– Vi hade ett mycket stark lag då med där bland annat Börje Salming fick sitt internationella genombrott. Tord, Sterner, Lars-Erik Sjöberg och Arne Carlsson var med då också, avslutar Dick Yderström som efter tiden som spelare tränade bland annat SSK, Nyköping, Örebro och Tälje. Han var även ner till Schweiz en sväng där han coachade Interlaken.

Stig Kenne med boken "Den svenska hockeyadeln". Foto: Ronnie Rönnkvist