En av svenskarna som har imponerat mest hittills under NHL:s försäsong är Jesper Frödén.

Han har haft ett riktigt bra rookieläger och öst in mål för Boston Bruins.

När NHL-spelarna nu har återvänt till laget för det riktiga träningslägret har Frödén även fått behålla sin topplats inom laget. På träningarna har han parats ihop i en kedja med Patrice Bergeron och Brad Marchand – två av världens bästa spelare

– De ville se mig tillsammans med stjärnspelarna och jag tycker att jag gjorde ett bra jobb. Det är två grymma spelare och jag försöker lära mig så mycket jag kan. Jag vill visa vilken spelare jag kan vara och spela bra hockey, säger Jesper Frödén på en pressträff.



