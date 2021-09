Som hockeyspelare var Anders Broström en riktig buse som har rekord för att ha "vunnit" utvisningsligan inom Elitserien/SHL flest gånger.

För hockeysverige.se utser nu Broström de fem tuffaste spelarna som han själv ställdes mot under sin karriär.

Anders Broström är en av svensk hockeys tuffaste spelare genom alla tider. Han vek aldrig ned sig oavsett vem han stod öga mot öga med. Runt om i svenska ishallarna skapades en form av hatkärlek till ”Bros”. Bland annat visade han fingret till det som då kallades ”Apberget” på Hovet. Det vill säga AIK:s hejaklack.



Hur uppstod den här ”hatkärleken” till AIK:s supporters, Black Army?

– Oj, det har jag nog svårt att ge ett bra svar på. Jag tror att det var något som växte fram och kan ha börjat under säsongen 1978/79 eller liknande när jag och Mike Ford härjade runt på Johanneshov, berättar Anders Broström och fortsätter:

– Jag har egentligen aldrig märkt något av det här vid sidan av isen förutom i semifinalspelet 1980/81. Efter matchen mot AIK nere i Scandinavium kom det fram tjugo poliser och slog en ring kring mig när jag skulle gå till omklädningsrummet. Det visade sig att någon hade brutit sig in i en butik här i Göteborg och ringt anonymt och mordhotat mig. Den där Broström skulle bort helt enkelt.



Anders Broström toppade högsta seriens utvisningsliga fyra gånger, vilket är flest gånger någon spelare ”vunnit” den ligan i Sverige. Andreas Jämtin och Peter Ekroth har toppat den tre gånger var. Men vilka är dom tuffaste spelarna Anders Broström mött under sin resa från Kallinge via Tingsryd till Västra Frölunda och det korta stoppet i Boston? Hockeysverige.se bad den nu 69-åriga backen plocka ut sina topp fem.



Thommie Bergman

Från Munkfors. Gick via KB63 (Karlskoga), Södertälje och Västra Frölunda ut i proffsvärlden 1972. Blev där och då vår fjärde svenskfödde NHL-spelare efter Gus Forslund, Ulf Sterner och Juha Widing. Mellan 1972 och 1975 samt 1978 till 1980 spelade Bergman för Detroit. Däremellan spelade han för Winnipeg Jets i WHA där han vann Avco Cup två gånger. Var med i det första Canada Cup som spelades. Året var 1976, men innan dess hade han spelat VM 1971 och 1972 samt OS 1972. Thommie Bergman toppade ”Busligan” säsongen 1980/81.



Kommentar Anders Broström:

”Jag spelade med Thommie Bergman en säsong i Västra Frölunda efter att han kommit hem från NHL och WHA. Han var en riktigt tuff gubbe”.





Thommie Bergman. Foto: Bildbyrån





Finn Lundström

Faktiskt född i Norge, men hade Laisvalls SK som moderklubb. Började göra sig ett namn i början av 1970-talet då han var med Nybro upp i högsta serien. Lämnade Småland 1970 för spel med Timrå. Som Timrå-spelare fick han dessutom chansen till VM-spel 1975, en turnering där ”Kronorna” vann brons. Mellan 1975 och 1981 spelade Finn Lundström i Västra Frölunda. Fick då bland annat vara med i SM-finalen mot Brynäs 1980. innan han avslutade karriären med två säsonger i Timrå. Tuff och helt orädd ute på isen både nationellt och internationellt.



Kommentar Anders Broström:

”Finn Lundström spelade jag med i Västra Frölunda och mot då han var i Timrå. Han var verkligen stenhård i kroppen”





Finn Lundström. Foto: Arkiv





Stan Jonathan

Var med i det inofficiella Junior-VM 1974. NHL-debuterade säsongen 1975/76 efter att ha gjort succé i IHL representerande Dayton Gems. Han var en av ligans bästa spelare och fick vara med om att vinna Turner Cup. Spelade i Boston fram till och med säsongen 1982/83. Trejdades då till Pittsburgh där han spelade 19 matcher innan hans tid i NHL avslutades. På sina 411 NHL-matcher nötte Jonathan filten i utvisningsbåset under 751 minuter. Trots många minuter på botbänken var han även en skicklig ytterforward. Under sin NHL-tid gjorde han 91 mål och totalt 201 poäng.



Kommentar Anders Broström:

”Jag spelade med Stan Jonathan då jag var över till Boston Bruins. Han var bara en tvärhand hög (173 cm), men han gav sig aldrig.”





Stig Salming

”Stygge-Stigge” från gruvorna uppe i Kiruna personifierade verkligen den norrbottniska urkraften. Bror till Börje Salming för övrigt. Känd för sina svarta ögon. När dom stirrade på motståndarna var det bäst för dom att ducka eller försvinna. Inte ens Phil Esposito rådde på honom under VM 1977 i Wien då han blev utmanad av honom i en hotellrestaurang. Kom till Brynäs 1970 och spelade där till och med säsongen 1980/81. Var därefter lagets coach fram till och med säsongen 1986/87. Vann sex SM-guld med Brynäs. Var elitseriens mest utvisade spelare säsongen 1976/77. Canada Cup-spelare 1976. VM-spelare 1975, 1976, 1977 och 1978.



Kommentar Anders Broström:

”Stig Salming i Brynäs var en kille som aldrig vek undan. Det jag uppskattade hos honom var att han spelade tufft men ändå alltid var ärlig. Sådana spelare tycker jag förtjänar respekt. Han var en gubbe man ville ha i sitt eget lag.”





Stig Salming. Foto: Bildbyrån





Thommy Abrahamsson

Det finns metervis av historier kring Thommy Abrahamsson och hans bror Christer. I alla fall inledde han karriären hos Godtemplarna i Falun. Värvades av Rune Mases till Leksand 1964. Där fick han och brorsan dela på en enrumslägenhet och en cykel. Varannan dag var det Thommy som skjutsade Christer på den och varannan dag tvärtom. Spelade för New England Whalers i WHA mellan 1974 och 1977. Återvände sedan till Leksand, men säsongen 1980/81 åkte han över till NHL för spel med Hartford under en säsong. Avslutade sedan karriären med två säsonger i Timrå där han vid sidan av hockeyn tog jobb som fiskare. Vann tre SM-guld med Leksand. OS-spelare 1972. VM-spelare 1970, 1971, 1972, 1973 och 1974. Sveriges bästa spelare 1973 och vinnare av Guldpucken.



Kommentar Anders Broström:

”Thommy är också en spelare jag spelat mot då han var i Leksand. Liksom Stan Jonathan var ”Abris” en spelare som aldrig gav sig.”





Thommy Abrahamsson. Foto: Arkiv





