Kinnvall missar försäsongslägret i Calgary Flames

Johannes Kinnvall var olycksdrabbad under förra säsongen då han ådrog sig två skador och missade 20 grundseriematcher i HV71. Nu har han ådragit sig en ny skada som minskar hans chanser att slå sig in i Calgary Flames.



I Jönköping var han en tänkt nyckelspelare, men missade flera matcher i grundserien på grund av skadeproblematik.

Då var det en axelskada som först stoppade honom från spel i inledningen av säsongen och i januari var det en skadad fot som höll backen borta från spel.

Nu har olycksfågeln ådragit sig en ny skada i samband med Calgary Flames "prospect camp".

#Flames GM Brad Treliving has deemed defenceman Johannes Kinnvall's lower body injury as "significant" and confirms that he will not be able to participate in main camp.



On Connor Zary, there is a chance he could participate in on-ice sessions as early as tomorrow.