Vasa Sport vann kvällens match mot de regerande finska mästarna Lukko med 4-0.

Avgörande för vinsten var svenske forwarden Henrik Eriksson som stod för tre poäng, ett mål och en assist, i vinsten och var därmed inblandad i alla förutom ett av lagets mål.

"Hank the Tank", som fick lämna Djurgården i våras, har fått en riktigt fin start sedan flytten till Finland och leder just nu Vasa Sports interna poängliga (tillsammans med Olavi Vauhkonen) med fem poäng efter lika många matcher. Eriksson snittar därmed en poäng per match hittills i Liiga.

Detta efter att ha gjort ett mål och sex poäng på 52 matcher för Djurgården i SHL den gångna säsongen.

Även Sebastian Stålberg blev målskytt i kvällens 4-0-seger och det var hans första mål för Vasa Sport den här säsongen.

Svenskarna i Sport var dock inte de enda som levererade under onsdagskvällen. Filip Sandberg sköt sitt första mål för TPS Åbo sedan flytten till Finland då TPS vann med 3-1 över SaiPa.

Jacob Andersson har fått en drömstart sedan flytten till Ässät. Den förre Skellefteåbacken stod för tre assist i kvällens 4-3-vinst över Jukurit och han är nu uppe på sex poäng, alla assist, efter sex matcher.

TV: Blir Marcus Sörensen Djurgårdens frälsare?