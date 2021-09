'VM:s bästa målvakt' skriver nytt kontrakt – mer än femdubblar sin lön

Tronskiftet är officiellt i Kalifornien.

Efter att ha varit förstekeeper i Los Angeles Kings i över ett decennium så ser Jonathan Quick nu att petas ner från tronen då Cal Petersen nu förväntas ta över förstaspaden för Kings.

Det tyder Petersens nya kontrakt då han under onsdagen skrev ett nytt kontrakt som gör att han kommer att tjäna fem miljoner dollar per säsong mellan åren 2022 och 2025.

CAL P3TER5ON!!!



The LA Kings have signed goaltender @CalPetersen40 to a three-year contract.