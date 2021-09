Var jättehajpad - nu bryts kontraktet med Winnipeg Jets

Sami Niku valdes i sjunderundan 2015 men tog åren därefter enorma kliv. Han imponerade i finska ligan, vann JVM på hemmaplan och tog sen chansen i Nordamerika. Där gjorde han omedelbart succé och prisades 2018 som AHL:s bästa back som den blott andre rookien någonsin.

Winnipeg såg honom som "untouchable" i trejd-diskussioner och spådde att han skulle bli en av lagets ledande backar. Men så har det inte blivit. Faktum är att Niku bara gjort 54 NHL-matcher och bara fick göra sex framträdanden för Jets förra säsongen. Nu har det till och med gått så långt att parterna valt att bryta avtalet. Niku placerades igår på "unconditional waivers" med syftet att kontraktet ska brytas.

Enligt Chris Johnston på Sportsnet hoppas den 24-årige finske backen på att få chansen i någon annan NHL-organisation. Han avser inte att flytta till Europa.

Sami Niku is hoping for a fresh start with another NHL team after having his #NHLJets contract mutually terminated. Europe isn't his focus at the moment.