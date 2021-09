Ikväll ställer sig Per Gustafsson på bänken i HV71-båset som ett led i samarbetet mellan den allsvenska klubben och HC Dalen. Profilen går in på sin sjunde säsong som ledare i Hockeyettan-klubben, skulle samarbetet falla väl ut är det svårt att se ett rimligare nästa steg för profilen än uppåt i Jönköpings hierarki.



Att HV71 degraderades till Hockeyallsvenskan var naturligtvis ett hårt slag för alla med hockeyintresse i Jönköping (även om säsongen som kommer har all potential att bjuda på bättre underhållning än vad som varit fallet i stelopererade SHL). Men inget ont som inte för något gott med sig.



Storklubbens incitament att samarbeta med HC Dalen i Hockeyettan har inte varit särskilt stort så länge det har skiljt två divisioner mellan lagen. Men nu när HV är i allsvenskan och Dalen i ste