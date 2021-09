Växjöstjärnan missar match – blivit pappa

– Han har varit på bb och inte kunnat träna, säger den assisterande tränaren Fredrik Hellgren till klubbens hemsida.

Växjö förlorade premiären på hemmaplan mot Färjestad med fyra mål mot tre efter straffar.

Även kvällens motståndare Örebro Hockey förlorade sin premiär. Närkingarna åkte på pumpen med 3–2 på hemmaplan mot Rögle BK.

Reprisen på fjolårets semifinal står därmed mellan två lag som törstar efter säsongens första vinst. För Växjös del så kommer det att var utan en av sina största stjärnor. Den kanadensiske forwarden Andrew Calof har nämligen precis blivit pappa för första gången.

– Kollar vi på forwardssidan har Andrew Calof blivit pappa. Där kommer Hugo Pettersson in som 13:e och Hugo Gustafsson går in på hans plats, säger Fredrik Hellgren till klubbens hemsida.

Den förra säsongen kom Andrew Calof in i laget en bit in på hösten. På forwardens 39 matcher lyckades han med bedriften att göra 39 poäng och snitta exakt en pinne per match. Vilket faktiskt är hans bästa poängsnitt över en SHL-säsong.

