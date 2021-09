Nye målkungen: "Anton Lander och Alex Steen hjälpte mig"

– Jag visste vad jag sajnade upp för när jag kom hit, säger han till hockeysverige.se

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Timrå har tagit sina första SHL-poäng sedan 2019. De besegrade Brynäs med 4-2 på bortaplan - och precis som i premiären fanns värvningen från Ässät, Ty Rattie, med i målprotokollet.

Den tilltänkta spetsvärvningen gjorde 2+1 i SHL-debuten och smällde idag in sitt tredje mål i Timråtröjan. Han utnyttjade ett friläge efter att ha fått en drömpass av Joey LaLeggia.

– En otrolig passning, det är det han gör bäst, säger Rattie lyriskt till hockeysverige.se.

– När man kommer in i ett nytt lag vill man komma in och bidra direkt. Jag spelar med bra spelare, får bra passningar och just nu går puckarna in, konstaterar han.

"ÄR HOS OSS FÖR ATT LEVERERA"

På presskonferensen var tränaren "Ante" Karlsson tydlig med att han förväntar sig att importvärvningarna ska tillhöra lagets ledande spelare - och att det är viktigt att de redan nu börjat leverera mål och poäng.

– Det betyder jättemycket. Framför allt att Rattie gör det. Eller, egentligen alla utländska. Även (Robin) Hanzl, LaLaggia, (Nolan) Zajac, målvakten Sami (Rajaniemi har gjort det väldigt bra. De är hos oss för att leverera och det gör dem.

Ty Rattie nätade även om Oskarshamn. Bildbyrån

De höga förväntningarna är något den NHL-meriterade Ty Rattie trivs med.

– Man vill ha press på sig. Jag vet vad jag sajnade upp för när jag kom hit och vill vara en spelare man kan lita på. Jag vill hjälpa laget och göra bra ifrån mig.

Vilka är dina första intryck av svensk hockey?

– Det är en tuff liga. Killarna åker i 100 miles per hour. Men det är väldigt kul. Det går snabbt och det är min typ av hockey.

– Alla ligor är olika, men den finska ligan är mer defensiv medan det här är mer tuta och kör. Jag gillar det!

"VI TRIVS VERKLIGEN"

Är det som du hade förväntat dig, eller har något överraskat dig?

– Jag hade lite koll. Jag har en del kompisar som spelat här tidigare. Anton Lander, som ju från Timrå, och Alex Steen hjälpte mig och min fru med stan och sådana saker. Vi trivs verkligen där. Det hjälper också när man känner en del killar sedan tidigare, och jag har exempelvis känt LaLeggia ett tag.

Timrå är nederlagstippade av de allra flesta, som den nykomling man är. Ska man tro lagets nye snajper Ty Rattie kan laget emellertid bli en obehaglig överraskning.

– Jag tycker bara det är en kul utmaning att spela här. Alla är så glada över att vara i högstaligan. Staden och fansen är så upprymda. Vi vet vad vårt jobb är - och jag tror vi kommer överraska många.

TV: Tre Perioder synar – de riskerar att få kvala