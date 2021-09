Hockeysverige.se har tidigare kunnat berätta om att Djurgården är angelägna om att värva hem Erik Gustafsson från NHL.

Nu ser dock den chansen ut att minska då backen får en ny NHL-chans.

Enligt initierade NHL-reportern Chris Johnston ser Gustafsson nämligen ut att skriva ett tryout-kontrakt med New York Islanders.

Hearing the #NYI are bringing defenceman Erik Gustafsson to training camp on a PTO.