Efter anklagelserna – kräver att general managern avsätts

Child USA är en ideell organisation som jobbar med att motverka sexuella övergrepp på barn som nu kräver att Stan Bowman avsätts från sin position som general manager i USA:s OS-lag, rapporterar TSN.

Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren utnämndes till GM för det amerikanska laget i slutet av mars.

Ett brev skickades under förra veckan in till USA:s olympiska och paralympiska kommitté (USPOC) där organisationen kräver att Bowman plockas bort från sin position under den pågående utredningen då han anklagas att ha försökt dölja de övergrepp som en tidigare ledare i klubben står anklagad för.

Brevet har även skickats till då amerikanska senatorer.

För TSN berättar Marci Hamilton, som är grundare till Child USA, att man kräver Bowmans avgång från det amerikanska landslaget eftersom hon ser det som bevis för upprepat beteende.

– Vi har inte bara en förövare, vi har även mäktiga institutioner som ignorerar att de har en förövare bland sig. Det här är inte bara ett problem som finns i kyrkan eller hos scouterna. Det är ett samhällsproblem och detta är bara ett exempel på det, säger Hamilton.

HAR DÖMTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

Under sommaren har anklagelser riktats mot den förre videocoachen Brad Aldrich, där två yngre spelare i klubbens organisation menar på att den anklagade ska ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Aldrich ska ha visat pornografi för de två spelarna samtidigt som han onanerat. Efter händelsen ska han ha hotat båda spelarna om att hålla tyst om det som inträffat.



Aldrich har senare dömts för sexuella övergrep mot en ung high school-spelare.

"Det är oacceptabelt att låta Bowman fortsätta sitt arbete som general manager för det amerikanska OS-laget samtidigt som utredningen pågår. Jag kräver att han avsätts av USA Hockey, eller att han åtminstone får kliva bort från sin position under tiden en verklig självständig utredning genomförs", skriver Hamilton i brevet.



Bowman har tidigare varit försiktig med att uttala sig kring händelsen, men lämnade i juli ett uttalande.

"Jag har inte överseende eller tolerans för trakasserier eller övergrepp av någon form. Blackhawks har tagit in en utomstående advokatbyrå som ska göra en utredning här och nu. Jag har respekt för rättsprocessen och den pågående utredningen. Jag kommer inte att kunna kommentera ärendet mer", sade Bowman då.



TV: Tio heta NHL-rookies - tre svenskar på listan