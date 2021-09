Lundkvist kan få chansen i Rangers powerplay

Nils Lundkvist har de senaste åren varit en av SHL:s stora profiler. Förra säsongen vann han Salming Trophy och slog sig in i det svenska VM-laget - och till hösten är tanken att han ska fortsätta på inslagen väg och skapa sig ett namn även i New York.

Den unge svensken är på plats på New York Rangers "development camp" för att försöka slå sig in i New York Rangers - och han väntas verkligen få chansen. New York Post skriver att Norris Trophy-vinnaren Adam Fox samt Jacob Trouba är de två givna toppbackarna på högersida - men att platsen i tredje backar är "Lundkvists att förlora".

– Jag hoppas verkligen jag kan ta med mig samma spel som jag spelade i Sverige. Ett stabilt tvåvägsspel med en offensiv uppsida. Jag känner att jag verkligen har förbättrat mitt skott och min skridskoåkning de två senaste åren, säger han själv till tidningen.

"EN SPELARE ATT LITA PÅ"

Lundkvist gjorde 17 poäng i powerplay i SHL förra säsongen, vilket han var näst bäst på av alla backar i ligan. Nu väntas han få chansen att spela sig in också i New York Rangers powerplayuppställning, rapporterar New York Post.

– Jag vill vara en spelare att lita på. Jag vill att coachen ska känna att han kan spela mig i många olika situationer. Jag fick spela mycket i Sverige, säger backen.

New York Rangers draftade Nils Lundkvist som 28:e spelare i draften 2018.

