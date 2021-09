Barry Smith om ålder – och utveckling: ”Du måste förändras”

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den nya generationen ishockeytränare har tagit över svensk ishockey. Analytiska, lugna, unga och helst inhemska.

Barry Smith kommer från en annan era. En Scotty Bowman-era. Levererar du inte så åker du.

– I dag är jag en tränare som försöker hjälpa laget att vara så bra som möjligt. För mig betyder åldern ingenting utan det är vad du har för inställning, vad du kan göra och hur du känner dig. Förhoppningsvis kan jag hjälpa laget med min rutin, jobba med olika sorters spelare och ha lite tålamod för att göra grabbarna så bra som de kan bli, säger den nyblivne Djurgårdstränaren till hockeysverige.se.

Det var just legendaren Scotty Bowman som han skördade stora framgångar med under 90-talet. Duon vann fyra Stanley Cup under sin tid tillsammans. Barry Smith har totalt fem ringar i bagaget medan Scotty Bowman har nio stycken.

Under den senare tiden har duon fortsatt att jobba tillsammans. I olika roller inom Chicago Blackhawks har de funnits till hjälp för att agera rådgivare och bollplank åt tränarna.

JOBBADE MED TIDIGARE MORATRÄNARERN

Barry Smith var bland annat ansvarig för spelarutveckling inom Chicagos organisation. Där har han också jobbat nära Jeremy Colliton. Den gamla Moratränaren som nästan får ses som urtypen av den moderna tränaren.

– Jag har lärt mig mycket genom att jobba med yngre spelare och inom spelarutveckling. Jag kan säga, eftersom jag har tränat några riktigt bra spelare genom åren, att man hanterar alla spelare olika. Man måste hitta det som får vissa spelare att jobba. Nyckeln är att alla i laget ska vara så bra som de kan vara.

Har ditt ledarskap förändrats under åren?

– Ja, ledarskap i sig har förändrats och du måste förändras med det. Samtidigt så är jag väldigt säker på att det fundamentala är likadant. Du åker skridskor, du passar, du vinner dueller, du skjuter, du spelar defensivt och offensivt.

– Du kan ändra namnen så mycket du vill men det är fortfarande samma sport. Vi spelar snabbare nu istället för att kliva tillbaka och ligga lika tätt som vi en gång gjorde. På så sätt har sporten förändrats. Essänsen kommer ner till att det blir en mot en, någonstans på isen kommer det ner till en mot en.

Barry Smith. Foto: Bildbyrån

I SVERIGE UTAN FAMILJEN

En stund in i intervjun kommer Mrs. Smith in på Hovet. Jag ber om ursäkt för att jag uppehåller hennes man och lovar att de snart ska få gå.

– Jag är van, svarar hon och skrattar.

Den rutinerade tränaren får inte sällskap i Sverige utan får nöja sig med sporadiska besök av sin familj. Om pandemin tillåter det vill säga.

– Hon hade tur som fick komma hit den här gången för just nu släpper de inte folk från USA. Hon kom en dag innan det stängdes igen. Det kommer bli tufft nästa gång hon ska komma hit för då vet vi inte hur det ser ut med delta-varianten i Nordamerika, säger han.

Vid 69 år ingår Barry Smith i Folkhälsomyndighetens riskgrupp.

Men han är inte orolig för sin egna hälsa.

– Nej, jag är inte rädd för min egna hälsa. Jag har redan vaccinerat mig och jag är inte rädd för att få det för om det skulle hända så kommer jag inte att dö.

TV: Uffe Bodin listar SHL:s potentiella målkungar

Matchrapporter: Frölunda går vidare – nollade Djurgården Djurgården vann och kvitterade mot Frölunda Fördel Frölunda – efter segern på Hovet Djurgården riskerar att missa slutspelet – efter nya förlusten LHC vinnare i omstarten – tar femte raka segern