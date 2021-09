Jonas Bergqvist är en av de mest meriterade svenska spelarna genom tiderna.

Då har han även fått möta en hel del storspelare genom åren – och för hockeysverige.se bjuder han på de fem svåraste backarna han spelade mot under sin karriär.

Med 272 landskamper är Jonas Bergqvist en av svensk hockey största spelare genom alla tider. På sin meritlista har han tre VM-guld och ett OS-guld. Dessutom spelade han drygt 20 matcher för Calgary i NHL. Där spelade han med bland andra Sergej Makarov.



Hockeysverige.se passade på att fråga Sergej Makarov om dom speciella middagarna han, Jiri Hrdina, Roger Johansson och Jonas Bergqvist hade tillsammans i den kanadensiska cowboystaden.

– Det stämmer, hur känner du till dem, skrattar Sergej Makarov när vi når honom hemma i Moskva.

– Vi hade mycket trevligt tillsammans. Våra fruar var oftast med också. ”Smiley” (Jonas Bergqvist) är ju en väldigt snäll och varm person liksom hans fru Ewa. Roger var väldigt trevlig han med, liksom Hrdina. Man visste att det skulle bli mycket skratt de kvällar vi träffades. Vi var ganska nya i NHL och Calgary alla fyra, men blev goda vänner och umgicks en hel del där borta.



Vilka är dom bästa backarna Jonas Bergqvist har spelat mot under sin långa karriär? Hockeysverige.se bad den nu 58-åriga ängelholmaren plocka ut sina topp fem.



Vjatjeslav Fetisov

Enligt många världens bästa back genom alla tider. ”Slava” kallad är fostrad i CSKA:s militäranläggning Archangelskoje, ”fängelse” som flera ryska spelare kallade det. Fetisov var både CSKA:s och landslagets kapten mellan 1982 0ch 1989. Inför VM 1989 plockade förbundskaptenen Viktor Tikhonov av honom kaptensbindeln eftersom han tagit klivet över till New Jersey Devils i NHL. Han kom att göra 546 NHL-matcher för New Jersey och Detroit innan han avslutade karriären. Vjatjeslav Fetisov vann under karriären två OS-guld, sju VM-guld, ett Canada Cup, tre Junior-VM guld och två Stanley Cup. Utsågs fem gånger till VM:s bästa back.

Kommentar Jonas Bergqvist:

”Fetisov hade allt. Stor, stark, teknisk och en bra skridskoåkare. Jag har haft otaliga dueller mot denna gigant.”

Slava Fetisov. Foto: Arkiv





Al MacInnis

En av NHL:s främsta backar genom alla tider. Han debuterade i NHL för Calgary säsongen 1981/82 och blev kvar i klubben fram till och med säsongen 1993/94. Under sommaren 1994 trejdades MacInnis till St. Louis mot Phil Housley. Han blev kvar i den amerikanske klubben som spelare resten av karriären. Det vill säga till 2004. Sedan han avslutade sin tid som spelare har MacInnis jobbat inom olika områden i klubbens organisation. Utsågs till NHL-slutspelets mest värdefulla spelare 1989. Vann Canada Cup 1991. Stanley Cup-vinnare 1989. NHL:s bästa back 1999. MacInnis spelade totalt 1416 NHL-matcher och från sin backposition svarade han för 340 mål och totalt 1274 poäng.

Kommentar Jonas Bergqvist:

”Jag spelade med honom i Calgary. Han var följsam, hade ett bra spelsinne, var stark i kroppen och vilket makalöst skott han hade.”

Al MacInnis. Foto: Icon Sportswire





Anders Eldebrink

Född i Morjärvi men hockeyfostrad i Södertälje. För övrigt kusin till tidigare NHL-backen Robert Nordmark. Gjorde runt 50 NHL-matcher mellan 1981 och 1983 för Vancouver och Quebec. Återvände sedan till Södertälje där han blev Svensk Mästare 1985. Spelade sedan kvar i SSK till och med säsongen 1989/90 då det blev spel i Kloten fram till och med 1995. Avslutade sedan med tre säsonger ytterligare i Södertälje. Har en lång tränarkarriär efter att han slutat spela. Han har bland annat coachat Södertälje, Timrå, Kloten, Tre Kronor, AIK, Rapperswil-Jona och Rögle. Vann tre mästerskapsguld i Schweiz som spelare. Var dessutom en av nyckelspelarna i det Tre Kronor som vann VM-guld i rutiga kostymer 1987.

Kommentar Jonas Bergqvist:

”Inte den snabbaste på rören men hans spelsinne och extremt långa klubba gjorde att han var svårforcerad. Galet träffsäkert skott.”

Anders Eldebrink. Foto: Bildbyrån





Raymond Bourque

En av NHL:s största spelare genom alla tider. Kommer från Montréal, men draftades i första rundan av Boston 1979. Spelade sedan i samma klubb mellan 1979 och 2000. Under 15 av dessa säsonger var han lagets kapten. I Boston agerade han även backpar vid några tillfällen åt Michael Thelvén och Mats Thelin. Avslutade karriären med en och en halv säsong i Colorado där han ”äntligen” fick vara med om att vinna Stanley Cup. Spelade totalt 1612 NHL-matcher och svarade som back för imponerande 410 mål och totalt 1579 poäng. Vann under karriären två Canada Cup, 1984 och 1987. Utsågs till NHL:s bästa back 1987, 1988, 1990, 1991 och 1994.



Kommentar Jonas Bergqvist:

”Ray Bourque var så komplett som spelare. Hade allt och var stark i det fysiska spelet.”

Ray Bourque. Foto: Bildbyrån





Roger Johansson

Pappa till Detroit-draftade Albert Johansson. Smålänning från Ljungby som debuterade i elitserien för Färjestad 1986. Gjorde även flertalet säsonger i Leksand under sin karriär, men avslutade sin aktiva tid som spelare i Färjestad 2001. Spelade två vändor i NHL. Dels mellan 1989 och 1991 för Calgary. Dels elva matcher för Chicago i slutet av säsongen 1994/95. Var med i det OS-lag som vann guld i Lillehammer 1994. Har dessutom vunnit tre SM-guld med Färjestad.



Kommentar Jonas Bergqvist:

”Våra vägar har korsats många gånger både som med och motspelare. Roger var fullständigt hänsynslös mot sig själv. Gjorde allt för att försvara det egna målet. Jag har varit rejält grinig på honom många gånger. Det är en bra egenskap att skapa det hos en motståndare.”

Roger Johansson. Foto: Bildbyrån





