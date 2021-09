Björklöven vinner rivalmötet mot MoDo

Den årliga försäsongsturneringen SCA-cupen inleddes under onsdagskvällen då Björklöven ställdes mot MoDo medan Mora spelade mot Sundsvall.

Det blev då vinster för Björklöven och Mora i första omgången.

Björklöven tog en tidig ledning mot MoDo genom lagkaptenen Fredric Andersson men därefter stod sig resultatet 1-0 väldigt länge.

Det skulle dröja till början av den tredje perioden innan "Löven" kunde sätta 2-0-målet och då var det Francis Perron som blev målskytt. 3-0 kom strax därefter av backen Adam Plant.

MoDo försökte sedan komma tillbaka in i matchen och de fick in en reducering men det var lite väl sent då Markus Modigs satte en retur för 3-1 med drygt en och en halv minut kvar att spela.

I stället kunde Björklövens nyförvärv Christopher Bengtsson sätta 4-1 i tom kasse och säkerställa segern för Umeålaget.

Mora hade dock en betydligt lättare resa mot Hockeyettan-laget Sundsvall. Dalalaget vann med hela 6-1 under kvällen och ledde med 5-0 redan efter två perioder.

Målskyttar för Mora blev Paul Bittner x2, Isak Garfvé, Kalle Miketinac, Lukas Wernblom och Måns Carlsson.

