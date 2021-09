ÖREBRO (Hockeysverige.se)



Stefan Nyman var inför säsongen 2020/21 anställd av HV71 som assisterande tränare till Nicklas Rahm. Men säsongen blev inte vad han hade hoppats på.

– Vi blev drabbade av corona och jag var en dom som blev drabbad av det under en lång tid. Jag missade sista 43 matcherna och mådde jäkligt dåligt, berättar Stefan Nyman då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i hans nya hemmahall, Behrn Arena.

– Jag tror inte jag med ord kan beskriva hur illa jag mådde, säger tidigare backen som tystnar en stund innan han fortsätter:

– Det var väldigt dåligt. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt…

Har du fortfarande sviter från Covid-19?

– Nej, jag är helt återställd.

Med tanke på hur du mått och så vidare, hur tänker du kring folk som tackar nej till att ta vaccin mot coronan?

– Jag kan inte uttala mig om andra. Det enda jag kan säga är att jag har en extrem respekt för sjukdomen som sådan. Jag vet att den slår olika på alla individer. Vissa dör andra känner ingenting.

– Jag har aldrig varit sjukskriven tidigare i mitt liv. Nu fick jag en tuff variant av corona som gjorde att jag var väldigt dålig under en längre period.

Hur mycket kontakt hade du med Nicklas Rahm under den här perioden?

– För det första var jag väldigt dålig så det var inte supermycket. Rahm var, under tiden han var kvar, väldigt stöttande och förstående. Vi försökte ha så mycket kontakt som vi kunde under rådande situation.

Stefan Nyman är frisk i dag. Foto: Ronnie Rönnkvist

BRA STÖTTNING: "EXTREMT TACKSAM"

Du blev sjuk, Nicklas Rahm fick lämna jobbet och sedan åkte HV71 ur, hur kände du kring allt det där inombords då du inte kunde vara med och påverka?

– Till att börja med har jag bara bra saker att säga om Nicklas Rahm. För mig var det ändå först och främst att ha fokus på att bli frisk själv. Jag var så pass illa att det var fullt fokus på att komma tillbaka till ett någorlunda drägligt liv och tillvaro.

– Resten… Det var jäkligt tråkigt. Jag kan inte säga så mycket mer än så.

Kände du stress mitt i sjukdomen över att du inte kunde vara där för att stötta ledarstaben och laget?

– För en kille som alltid vill göra sitt yttersta, som jag tycker att jag är, att då hamna i en situation där man blir väldigt sjuk där det först och främst är ”prio” att ha en någorlunda vardag till att börja med så man kan börja leva...

– Allt som hände runt laget var väldigt tråkigt. Det är så jag sammanfattar det. Jag lider med alla extremt fina människorna i Jönköping som jag tycker om och har kontakt med.

– Hela det här året var väldigt, väldigt speciellt. Det liknade inget annat år som vi varit med om. I alla fall inte jag. I samband med det hände många konstiga saker som inte gick att förutse. Det var jäkligt tråkigt och jag vill verkligen betona att jag lider med alla fina människor att det blev som det blev.

Stefan Nyman hyllar också den stöttning av både HV71 och sin tidigare klubb, Djurgården, när han hade det som tuffast med coronan.

– Ja, jag fick en jättebra stöttning från föreningen på alla sätt och vis. Det fick jag även från min tidigare förening. Jag är extremt tacksam för det. Man får en väldig respekt och ett perspektiv då man är sjuk. När man är frisk har man ganska många önskningar, men när man är sjuk har man bara en önskning och det är att bli frisk. Det är jag nu.

– Jag känner mig tacksam och hoppas det här med corona på alla sätt och vis blir bättre eftersom det påverkar oss på många sätt.

NYA TAG I ÖREBRO

När Stefan Nyman kommit på benen igen väntade en ny, betydligt roligare, utmaning för honom, att tillsammans med Stefan Klockare kliva in som assisterande tränare till Niklas Eriksson i Örebro.



– I samband med det tråkiga hände så tog Örebro kontakt. Utifrån det landade det i att Örebro var ett väldigt bra alternativ för mig. Jag kände stor inspiration inför jobbet.

Stefan Nyman kände däremot inte Niklas Eriksson sedan tidigare.

– Nej, jag kände inte Niklas personligen. Den av tränarna jag kände sedan tidigare är Stefan Klockare. Vi är årskamrater och har spelat i juniorlandslaget.

Du har väl tryckt till Niklas Eriksson under någon match antar jag?

– O, ja. Jag har träffat honom i olika sammanhang, men det var inte så att jag kände honom tidigare.

Niklas Eriksson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är dina första intryck av tillvaron i Örebro?

– Det är väldigt inspirerande. Jag trivs väldigt bra samtidigt som jag är oerhört motiverad. Jag är beredd att ta över stafettpinnen från dom som gjort det väldigt bra tidigare. Göra allt jag kan för att hjälpa klubben och organisationen.

Du är erkänd som kanske en av Sveriges kanske skickligaste backtränare, har du den rollen även i Örebro?

– Ja, det kan man säga… Det är primärt så, ja.

"EN GRUPP MED BRA DRIV"

Du är uppväxt i Södertälje, hur är det att delvis leva och bo i staden Örebro?

– Jag bor inte speciellt långt härifrån, dryga timmen, men jag har en lägenhet i Örebro också eftersom jag är här under veckorna så jag pendlar.

– Örebro är en fin stad. Det var ingen stad jag hade någon direkt koll på innan jag flyttade hit. Jag hade innan mest åkt in till matcherna fram och tillbaka. Jag är överraskad över hur pass mycket det ändå finns här i stan. Dessutom är det många trevliga människor i Örebro. Det är något som sticker ut.

Vad personifierar laget Örebro den här säsongen?

– Vi har börjat bygga på någonting som ska bli väldigt stabilt över tid. Vi jobbar metodiskt med att sätta det vi tror på. Dessutom tycker jag att vi har varit och är väldigt målmedvetna i den här processen.

Är det en vaken grupp som verkligen ta till sig ert sätt att jobba?

– Ja, det tycker jag. Det är en grupp som har ett bra driv, hög ambitionsnivå och jag tycker att vi står upp för varandra på ett bra sätt. Vi hoppas att genom jobba metodiskt ska bli så starkt som det bara kan bli.

Stefan Nyman. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Hur skönt var det att snöra på sig skridskorna igen efter den tuffa resa du gått igenom?

– Man får perspektiv när sådana här saker händer. Speciellt var det så för mig eftersom jag sällan varit sjuk. Det har varit ett speciellt år för alla och finns inte ord för vad vi gått igenom. Med det har det också varit olika situationer.

– Jag ser fram emot att vi hittar ett sätt att börja leva ett normalt liv med allt vad det innebär. Säsongen drar snart i gång och jag hoppas att vi får folk på läktaren. Vi såg på fotbollen (Sverige mot Spanien) och vilken härlig atmosfär det var. Jag önskar att vi inom hockeyn får tillbaka samma energi och känsla i arenorna runt om i Sverige.

– Idrotten är en förenare och energigivare. Det hoppas jag alla kan få ta del av. Jag känner mig inspirerad och motiverad, avslutar Stefan Nyman samtidigt som han spricker upp i ett leende.

