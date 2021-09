Provspelet lyckat – backen skriver kontrakt med Brynäs

Anton Mylläri anslöt till Brynäs tidigare i somras på provspel. Efter att ha imponerat tillräckligt mycket under försäsongen belönas 30-åringen med ett ettårskontrakt, med option för ytterligare ett år.

– Anton har visat under försäsongen att han är den rutinerade tvåvägsback som vi trodde. Han har kapacitet att vara en stabil back i SHL och dessutom har han kommit in bra i omklädningsrummet. Han har storleken och är placeringssäker och det känns bra att få in honom i truppen på riktigt, säger sportchefen Johan Alcén till klubbens hemsida.



Mylläri har 136 SHL-matcher på meritlistan och spelade den gångna säsongen i både Västerås och österrikiska Graz 99ers.

– Det känns superkul det här. När jag kom hit på provspel var så klart målet att ta en plats i laget. Jag spelade inte i SHL förra året men märkte snabbt på både träningar och i matcher att jag har kapaciteten i mig. Jag vill spela ett spel så att både ledare och medspelare ska kunna lita på mig. Det är vad jag vill bidra med, säger Mylläri.



Med Mylläris påskrift har Brynäs nu åtta a-lagsbackar under kontrakt.

