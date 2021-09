Leksands CHL-succé – klara för slutspel

Europalivet leker för Leksands IF.

Under lördagen vann de med 3-1 mot Trinec och masarna har därmed vunnit alla av sina fyra första CHL-matcher.

Det dröjde till den 32:e matchminuten innan det första målet i matchen kom. Då hittade Patrik Zackrisson nät genom att slå in en retur i ett öppet mål.

I början av den tredje perioden kunde Leksand utöka till 2-0 då unge backen Alexander Lundqvist skickade in en puck från blålinjen som letade sig hela vägen in i mål.

🚨! @leksands_if add another! The visitors add their second with a 🚀of a shot from Alexander Lundqvist! @leksands_if 2 - 0 @hcocelaricz 📊 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/rOwBdEoxoX

3-0 kom några minuter senare då Max Veronneau styrde in målet som satte spiken i kistan. Trinec skulle dock resa sig och sätta en reducering för att förhindra Kasimir Kaskisuo från att hålla nollan men närmare än så kom de inte.

3-1 blev slutresultatet och Leksand har därmed full pott, tolv poäng efter fyra matcher, i Champions Hockey League än så länge. I och med vinsten säkrar även Leksand avancemang till CHL-slutspelet och de är det första laget att bli klart för slutspelet.

Leksands gruppmotståndare Fribourg-Gottéron från Schweiz har dock också vunnit alla sina fyra första matcher och är det andra laget som är klart för CHL-slutspelet. Nu väntar dock en tuffare utmaning för de båda lagen då de ska mötas i två matcher under oktober för att bestämma vilka som vinner gruppen.

*****

Förra helgen förlorade Frölunda mot ZSC Lions med 4-2 men under lördagen fick de revansch hemma i Frölundaborg. De regerande CHL-mästarna kunde nämligen vinna med 4-3 efter förlängning. Stor matchvinnare blev Mats Rosseli Olsen då han sköt två mål – varav ett var det avgörande målet i overtime.

🚨! @frolunda_hc WIN IN OT! 🏹



Mats Rosseli-Olsen fires home the game-winning goal against @zsclions as the home team move top of the group! 🎯#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/ouL0OX3IhN