Zach Parise har kommit överens med New York Islanders

New York Islanders offentliggjorde igår fyra nya kontrakt på ett bräde. Men det finns fler påskriva avtal som ännu inte blivit bekräftade av klubben.

För Minnesotareportern Michael Russo har nämligen Zach Parise bekräftat att han kommit överens med Islanders till kommande säsong. Parise har de senaste nio säsongerna spelat för Minnesota Wild, men köptes i somras ut under uppmärksammade former.

I New York Islanders återförenas den 37-årige forwarden med general managern Lou Lamoriello. Duon jobbade ihop under deras gemensamma tid i New Jersey Devils, där Parise spelade innan han skrev på för Minnesota Wild.

Det finns just nu inga uppgifter om kontraktslängd eller hur mycket dollar som är inblandade i Parises avtal med Islanders.

Zach Parise gjorde 18 poäng på 45 matcher förra säsongen. Totalt har han gjort 810 poäng på 1060 matcher i NHL.

Just chatted with former #mnwild vet Zach Parise and he confirms he agreed to terms with the #isles earlier this summer.



GM Lou Lamoriello just has to register his contract with the NHL. He’s got his Isles breezers and is heading to NY for good later this month.