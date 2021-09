Anton Karlsson har nio dagar kvar på sitt provspelskontrakt med Färjestad.

Än är det oklart om FBK kommer att behålla backen.

– Det börjar så klart bli dags att diskutera frågan, säger general manager Peter Jakobsson till Värmlands Folkblad.



För drygt två veckor sedan valde Färjestad att plocka in Anton Karlsson på ett provspel inför den kommande SHL-säsongen.

Han har därefter spelat fem matcher med FBK under försäsongen.

– En kanonkille som kommit in och gjort ungefär det vi förväntade oss av honom. Spelat som den stabila back vi visste att han var. Först och främst tog vi in honom för att täcka upp för Jens Westin under hans rehab, men nu när även Joel Nyström varit borta har det varit jättebra att ha Anton på plats, säger klubbens general manager Peter Jakobsson till Värmlands Folkblad.



Provspelsavtalet går dock ut den 10 september, om nio dagar, men Färjestad har ännu inte bestämt sig för hur de ska göra med den 28-årige backen.

– Än så läge har vi inte erbjudit honom någon fortsättning, men det börjar så klart bli dags att diskutera frågan. Ju närmre premiären vi kommer, desto mer aktuell blir frågan och måste lösas.



”BLIR UPP TILL ANTON SJÄLV”

Enligt Peter Jakobsson kommer det främst att bli aktuellt att skriva ett korttidskontrakt med Anton Karlsson för att täcka upp för Jens Westin och/eller Joel Nyström beroende på duons skadestatus.



Det är dock ännu oklart ifall backen själv vore villig att bara sajna ett kort avtal med FBK.

– Det kan ju vara så att Anton har andra klubbar som är intresserade, andra alternativ han börjat titta på. Det blir lite upp till Anton själv, säger Jakobsson.



