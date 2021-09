Islanders sajnar nyckelspelarna – till stora kontrakt

New York Islanders hade gott om lönetaksutrymme kvar samtidigt som de hade ett antal viktiga pjäser att skriva nya kontrakt med.

Då slog de fyra flugor i en och samma smäll genom att förlänga med Anthony Beauvillier, Kyle Palmieri, Casey Cizikas och Ilja Sorokin samt använder upp drygt 15 miljoner dollars lönetaksutrymme på de fyra spelarna.

Ryske målvakten Ilja Sorokin skrev ett treårskontrakt värt fyra miljoner dollar per säsong efter en stark debutsäsong i NHL.

Toppforwarden Anthony Beauvillier kommer att tjäna 4,15 miljoner dollar per säsong de närmaste tre åren.

Kyle Palmieri, som anslöt till Islanders mitt under den senaste säsongen, skriver ett fyraårskontrakt värt fem miljoner dollar per säsong.

Grovjobbaren Casey Cizikas får anmärkningsvärda sex år på sitt nya kontrakt men med en lägre "cap hit" på 2,5 miljoner dollar.

