Under våren 2021 var den 27–årige målvakten Viktor Andrén utlånad från Brynäs till just Almtuna under en kortare period. SHL–målvakten imponerade i Hockeyallsvenskan där han stod i sex matcher. Det blev tre vinster och mindre än två insläppta mål per match.

Nu vill upplänningarna knyta åt sig målvakten permanent enligt uppgifter från UNT.

– Vi har ett jättegott öga till honom men däremot är han Brynäs målvakt och jag har inte fått några indikationer på att Brynäs skulle släppa honom, säger Almtunas sportchef Björn Danielsson till lokaltidningen.

I SHL hade Viktor Andrén en tung fjolårssäsong då han spelade fjorton matcher för Brynäs och vann två. Det med en räddningsprocent på 88 och 3.67 insläppta mål per match.



Tidigare i karriären har han varit med och spelat upp IK Pantern till Hockeyallsvenskan. Målvakten har också fyra säsonger i Växjö i ryggen där han var med och vann ett SM–guld 2018. I slutspelet var han med och bidrog som andremålvakt då han fick stå fem matcher och kammade hem fem vinster och tre nollor.

Kontraktet med Brynäs sträcker sig över kommande säsong och Almtuna kommer därmed behöva komma överens med Gävlelaget för att en övergång ska bli verklighet.

– Vi har kollat brett. Finns många intressanta målvakter och vi kollar inte bara på svenska målvakter. Det är bästa alternativet som gäller just nu, det spelar ingen roll om det är en svensk eller import, vi följer utvecklingen, säger Björn Danielsson.

