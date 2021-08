KLART: Blir SHL-floppens nya klubb

Aleksandr Sudnitsin hade en mardrömstid i Sverige. Han värvades sent till Oskarshamn, och fick chansen i en match mot Örebro i mars. Redan efter knappt tio minuters spel byttes ryssen dock ut - efter att ha släppt in tre mål på sex skott. Det blev också hans enda framträdande i SHL. Han lämnade alltså Sverige med 50 i räddningsprocent - och med ett snitt på 18,65 insläppta mål per 60 minuter.

Nu är den välmeriterade ryssen klar för en ny klubb. 33-åringen återvänder till hemlandet och är klar för Izhstal Izhevsk, i KHL:s andraliga VHL

Han har sedan tidigare gjort 120 matcher i VHL - och drygt 200 i KHL.

TV: Erik Karlsson överraskar William Eklund