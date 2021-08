"Jag varken kan eller vill spela hockey igen"

Höftskadan blev början på slutet för Oscar Masiello. Nu lägger 24-åringen av med hockeyn – för att satsa på sitt entreprenörskap.

Den 4 januari 2020 var senast Oscar Masiello spelade en hockeymatch.

Sedan dess har väldigt mycket hunnit hända inom hockeyvärlden. En säsong har avslutats i förtid medan en annan spelats inför mer eller mindre tomma läktare. Henrik Lundqvist har lagt plockhandsken på hyllan, Växjö Lakers har vunnit ett tredje SM-guld och HV71 har på något vis ramlat ur SHL.

För Oscar Masiello har det också hunnit hända mycket sedan den där övertidsförlusten i Scaniarinken.

Efter att ha plågats av stora höftbesvär i över ett års tid så var det efter den där matchen i Södertälje som den dåvarande Vita Hästen-målvakten beslutade sig för att ta ett kliv åt sidan och verkligen fundera över sin hockeyframtid. 24-åringen beskriver själv höftproblemen som ”en komplicerad skada” och berättar att han potentiellt skulle tvingats genomgå flertalet operationer för att kanske kunna få bukt på smärtorna.

– Då kände jag att det finns andra saker att göra i livet.

***

Över ett och ett halvt år sedan den senaste matchen lever Oscar Masiello ett vitt skilt liv än det han levde innan den där bortamatchen i Södertälje. Under dagarna jobbar 24-åringen på en klockbutik i Stockholm där han köper och säljer klockor. På kvällarna driver han sitt eget techföretag, OM Group, som just nu är i uppbyggnadsfasen.

– Ganska omgående efter att jag klev av säsongen med Vita Hästen så startade jag mitt eget bolag, säger Masiello.

– Det är ett IT-bolag där tanken är att bygga en produkt eller IT-plattform som löser någon form av problem för någon bransch. Just nu är det jag och en annan kille involverad i bolaget. Han programmerar och verkställer idéerna som vi kommer upp med. Tids nog vill vi hitta en plattform som fyller ett behov någonstans, men det får ta den tid som det tar.

– Vi har haft ett förstaprojekt som kanske inte gick superbra, men nu har vi startat om är på gång med ett nytt projekt. Det handlar om att testa, göra fel och lära sig av sina misstag. På samma sätt som hockeyn, ungefär.

I samma ögonblick som Masiello beslutade sig för att starta sitt eget bolag så stängde han även dörren för en fortsättning inom hockeyn. Någon återkomst mellan stolparna är inte att tala om.

Han betraktar numera hockeykarriären som ett avslutat kapitel.

– Hungern att komma tillbaka fanns inte överhuvudtaget om jag ska vara ärlig, förklarar Masiello.

– Det hänger ihop med att man går utan att vara på is under en längre tid och att saker och ting inte stämmer som man vill. Då tappar man suget. Jag kände ganska omgående att det finns mycket annat som jag vill testa att göra och jag är uppväxt i entreprenörsfamilj. Det är en helt annan värld än hockeyvärlden och jag var väldigt nyfiken på den världen. Det var ganska självklart för mig vad jag skulle göra efter hockeyn. I och med att jag hade den planen så kände jag att ”nej, nu skiter vi i det här”. Jag ville inte riskera min långsiktiga hälsa för något som jag kände att jag inte riktigt brann för hundraprocentigt längre.

Under sin karriär mellan stolparna hann den högerplockade burväktaren med att spela 40 matcher i Hockeyallsvenskan med Vita Hästen och Björklöven samt ett SHL-inhopp för Luleå. Han fick dessutom representera Västerbotten i TV-pucken 2012 med spelare som Carl Grundström (Los Angeles Kings), Andreas Wingerli (Colorado Avalanche), Filip Gustavsson (Ottawa Senators) och Filip Berglund (Edmonton Oilers).

Vad under din karriär är du mest stolt över?

– Att jag fick spela med Björklövens a-lag, säger Masiello utan att tveka.

– Jag spenderade mina äldre ungdomsår i Björklöven och att jag fick spela i a-laget i Björklöven är givetvis något som jag alltid kommer att vara stolt över. Jag var Löven-fan i yngre dagar och uppvuxen i Umeå. Det är det absolut största. Sedan är jag givetvis stolt över att jag fick göra en SHL-match. Det är något jag kommer bära med mig. Jag fick spela en del häftiga matcher under mina år mellan stolparna.

Vad kan du ta med dig från din hockeykarriär till din civila karriär?

– Otroligt mycket. Tävlingen, egenskaperna och detaljerna som krävs för att lyckas med något inom det civila livet är skrämmande likt hur det ser ut inom hockeyn. Jag har lärt mig otroligt mycket under mina år som hockeyspelare och det är något jag har stor nytta av i dag.

Antingen så lägger jag mig ner och dör – eller så hittar jag något annat.



Oscar Masiello

Beslutet att gå vidare från hockeyn är något som 24-åringen beskriver inneburit både en besvikelse och en lättnad – och att han ställts inför mentala prövningar under de senaste 18 månaderna.

– Det är både besvikelse och lättnad, skulle jag säga. Jag hade ganska mycket som jag har fick bearbeta under perioden som jag gick skadad och det har varit månader där jag haft galet ont i höften. Det har tagit hårt psykiskt, säger Masiello.

– Sedan är det en stor omställning att gå från hockeylivet till att göra något helt annat. Så dels var det en jättelättnad när jag väl fattade beslutet, samtidigt som jag nog var lite vilsen ett tag. Jag visste inte riktigt vilket ben jag skulle stå på, även fast jag visste vad jag ville göra efter hockeykarriären.

Masiello beskriver en kamp om att återfinna en slags identitet. För det har ju alltid varit som hockeymålvakten Oscar Masiello 24-åringen identifierat sig som.

– Det var tufft på ganska många sätt i början, det ska jag inte ljuga om. Samtidigt så kände jag att antingen så lägger jag mig ner och dör – eller så hittar jag något annat.

***

Oscar Masiello är uppvuxen i en riktig entreprenörsfamilj där bolag drivits ända sedan 24-åringen tog sina första stapplande skär på en hockeyis.

Nu är han själv grundare och vd i sitt eget bolag OM Group.

– Jag vet egentligen inget annat i det civila livet. Att starta ett bolag var i sig ganska givet för mig. Just idén att bygga någon slags IT-plattform är väl egentligen en idé som vuxit fram under tiden. Världen har under en lång tid gått mot att digitaliseras mer och mer och jag har alltid haft ett intresse för att skapa saker. Just internet och datorer över lag har varit ett stort intresse, därav anledningen till att det blev just detta spår. Jag har alltid gillat tanken med att ta en idé och göra det till något större. Det är vad som driver mig.

Basen har Masiello i Stockholm och företagets drivs just nu på kvällar och helger. Ingen lön tas ut ur bolaget ännu, varav 24-åringens jobb på klockbutik under dagtid.

– Så det är ganska fullt upp, kan man säga. Det är jobb, middag, träning och jobb som gäller. Sen försöker jag klämma in lite sömn också, säger Masiello med ett skratt.

Masiello har, som han själv beskriver det som, ”ingen utbildning att tala om” när det kommer till just bolagsbyggande och entreprenörskap. Han har däremot en stark drivkraft.

– Jag är en sådan som tror på att man kan uppnå saker bara man vill. Jag har ingen bakgrund inom programmering och jag var aldrig i närheten av något mattesnille i skolan. För min del har det hela tiden bara handlat om att våga drömma. Att våga tro.

Och stora drömmar är precis vad Oscar Masiello har.

– Den stora visionen är att vi ska lyckas bygga en produkt som många, många människor har användning för. Någonstans vill vi identifiera ett problem där vi har lösningen. Jag vill bygga ett stort bolag från ingenting, egentligen.

Och med det sagt så är dörren helt och hållet stängd för hockeyn?

– Absolut. För det första så skulle det aldrig fungera att spela med min höft. Jag har fortfarande problem när jag har för hög belastning. Vanlig gymträning fungerar, men belastar jag benen för mycket så skulle det aldrig fungera. Jag varken kan eller vill spela hockey igen.

