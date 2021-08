Ikonens val: De fem bästa backarna han mött

Thomas Rundqvist är en av Sveriges mest meriterade forwards genom tiderna. Men vilka backar hade han störst respekt för? Hockeysverige.se bad Thomas Rundqvist plocka ut sin topp-fem.

Thomas Rundqvist är en av våra riktigt stora spelare. Från början från Vimmerby, men flyttade som ung till Karlstad för spel med Färjestad där han var med om att vinna SM-guld tre gånger. Rundqvist var även en given landslagsspelare mellan 1981 och 1993. Totalt blev det två VM-guld, tre OS-silver, ett VM-brons och två OS-brons för den idag 61-åriga smålänningen.



Han spelade inte mindre än 267 A-landskamper och hans starkaste minne i landslagströjan plockar han från Åbo 1991.

– VM-guldet 1991 i Åbo var väldigt speciellt. Vi slog ryssarna i en ren final där vi varit obesegrade under hela turneringen. Det gick också väldigt bra personligen där jag kom med i All Star-Team och som lagkapten för det här gänget fick jag åka fram och hämta bucklan.

– När vi vann SM-guld med Färjestad tio år tidigare var det Conny Evensson som var tränare och han var även förbundskapten tillsammans med Curt Lundmark under VM 1991 i Åbo.

Hur är känslan att möta upp stora delar av svenska folket på Sergels Torg efter att man med lagkompisarna nått en stor framgång som ett VM-guld?

– Det var en fantastisk syn vi möttes av och en helt otrolig känsla som man aldrig glömmer.

Men vilka är dom bästa/svåraste backar han mött? Hockeysverige.se bad Thomas Rundqvist plocka ut sina topp-fem.



Valeri Vasilyev

Vasilyev gjorde sin debut i högsta ligan för Torpedo Gorky som 17-åring. Tog sedan steget över till Dynamo Moskva. Där blev han kvar till och med säsongen 1983/84. Hans meritlista kan göras nästan hur långt som helst. Eller vad sägs om åtta VM-guld, två OS-guld och en Canada Cup-vinst. Vasilyev var dessutom med 1976 då det allra första Canada Cup spelades. Vid VM-turneringarna 1973, 1977 och 1979 utsågs han till turneringens bästa back. Valeri Vasilyev avled 2012.



Kommentar Thomas Rundqvist:

”Han såg inte så mycket ut, men han var alltid på rätt plats. Dessutom var Vasilyev stenhård i kroppen”





Vyacheslav Fetisov

”Enligt många världens bästa back genom alla tider. ”Slava” kallad är fostrad i CSKA:s militäranläggning Archangelskoje, ”fängelse” som flera ryska spelare kallade det. Fetisov var både CSKA:s och landslagets kapten mellan 1982 0ch 1989. Inför VM 1989 plockade förbundskaptenen Viktor Tikhonov av honom kaptensbindeln eftersom han tagit klivet över till New Jersey Devils i NHL. Han kom att göra 546 NHL-matcher för New Jersey och Detroit innan han avslutade karriären. Vyacheslav Fetisov vann under karriären två OS-guld, sju VM-guld, ett Canada Cup, tre Junior-VM guld och två Stanley Cup. Utsågs fem gånger till VM:s bästa back.



Alexei Kasatonov

Från Leningrad, men flyttade över till CSKA Moskva 1978 där han tidigt fick stifta bekantskap med sin vapendragare Vyacheslav Fetisov. Spelade i samma klubb fram till mitten av säsongen 1989/90 då även han flyttade över till NHL. Gjorde där fyra säsonger för New Jersey, två för Boston och en halv var för Anaheim och St. Louis innan han avslutade karriären med en säsong i CSKA. Alexei Kasatonov vann två OS, fem VM, ett Canada Cup och två Junior-VM. Utsågs till VM:s bästa back 1983.



Kommentar Thomas Rundqvist:

”Jag slår ihop Fetisov och Kasatonov till ett backpar. Två av världens bästa backar i historien. Stora starka men ändå rörliga. Fantastiska tvåvägsbackar som kunde spela både tufft och hårt men också med finess.”

Fetisov och Kasatonov. Bildbyrån





Paul Coffey

Från Weston, Ontario Kanada. Draftades 1980 av Edmonton där han fick sitt stora genombrott och vann tre av sina fyra Stanley Cup-titlar mellan 1984 och 1987. Den fjärde vann han med Detroit 1991. Totalt kom Paul Coffey att spela 1409 NHL-matcher för Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina och Boston. Han gjorde på dessa matcher 396 poäng och totalt 1531 poäng. Coffey vann, förutom fyra Stanley Cup-titlar även tre Canada Cup. Utsågs till NHL:s bästa back 1985, 1986 och 1995.



Kommentar Thomas Rundqvist:

”Paul Coffey är, enligt mig, en av världens bästa skridskoåkare och offensiv back. Han var alltid med i toppen av poängligorna”

Paul Coffey. Foto: Bildbyrån





Anders Eldebrink

Född i Morjärvi men hockeyfostrad i Södertälje. För övrigt kusin till tidigare NHL-backen Robert Nordmark. Gjorde runt 50 NHL-matcher mellan 1981 och 1983 för Vancouver och Quebec. Återvände sedan till Södertälje där han blev Svensk Mästare 1985. Spelade sedan kvar i SSK till och med säsongen 1989/90 då det blev spel i Kloten fram till och med 1995. Avslutade sedan med tre säsonger ytterligare i Södertälje. Har en lång tränarkarriär efter att han slutat spela. Han har bland annat coachat Södertälje, Timrå, Kloten, Tre Kronor, AIK, Rapperswil-Jona och Rögle. Vann tre mästerskapsguld i Schweiz som spelare. Var dessutom en av nyckelspelarna i det Tre Kronor som vann VM-guld i rutiga kostymer 1987.



Kommentar Thomas Rundqvist:

”Vi var med i det VM-lag som vann VM-guld 1987 i Wien. Lika bra framåt som bakåt. Dessutom en bra passningsspelare och hade ett grymt skott”.