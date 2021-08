Cehlárik om Leksands CHL-motstånd: "Många toppspelare"

Slovaken Peter Cehlárik har lämnat Leksand för KHL-spel. Men det kommer ligga en "Cehlárik-känsla" över Leksands CHL-premiär i kväll. Dalalaget möter nämligen slovakiska mästarna Slovan Bratislava.

– Det är det bästa laget i ligan och har många toppspelare. Några av deras spelare har även spelat i landslaget så Leksand kommer få möta några kvalitetsspelare, säger den tidigare SHL-stjärnan till hockeysverige.se.

Peter Cehlárik var en av Leksand absolut viktigaste kuggar under succésäsongen 2020/21. På 45 matcher i SHL svarade slovaken för 20 mål och totalt 40 poäng. Många anser att kedjan med Chelárik, Marek Hrivík och Carter Camper var hela SHL:s bästa.



Ikväll inleder Leksand sin första resa i Champions Hockey League någonsin. För motståndet står slovakiska Slovan Bratislava, men det är utan den 26-åriga slovaken som nu gått vidare för spel i KHL.

- Jag har haft kontakt med en del av spelarna i laget under sommaren, men även lite med björn (Hellqvist) efter VM då han hade vunnit priset som Årets coach. Jag har även haft lite kontakt med ”Challe” (Mikael Karlberg).

- Jag kommer såklart följa Leksand under säsongen. Nu ser jag fram mot ett nytt kapitel i mitt liv och nya utmaningar, men självklart önskar jag Leksand allt det bästa framöver.

- Det jag kommer sakna mest från tiden i Leksand är gemenskapen, organisationen och hur alla där verkligen älskade hockey. Att vara på rinken, det var alltid kul att vara där och även lära känna allt folk.

- Uppriktigt sagt hade vi ”a hell of a season”. Jag tror vi tog hela laget ett steg framåt och det är nog en säsong som dom nu kommer bygga vidare på.

Peter Cehlárik. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån





Trots att Peter Cehlárik spelar i Avangard Omsk och hans kompis från Slovakien, Marek Hrivík spelar för Torpedo Nizhny Novogord håller dom båda kontakten.

- Ja, jag och Marek är från samma stad (Zliina) så vi har träffats några gånger där hemma. Vi har även träffats i Moskva. Han stannade över natten och vi åt middag tillsammans.

- Just nu är vi båda här och spelar kvalmatcher inför OS. Vi spelar tillsammans i landslaget och har såklart blivit nära vänner.

"BRA MED PUCK"

Nu väntar match för Leksand mot Slovan Bratislava, vilken nivå håller det laget?

- Det är svårt för mig att svara på eftersom jag inte har följt den slovakiska ligan eller lagen som spelar där så mycket efter det jag lämnade landet och börja spela professionellt.

- Slovan är det bästa laget i ligan och har många toppspelare. Några av deras spelare har även spelat i landslaget så Leksand kommer få möta några kvalitetsspelare, men jag tror på Leksand.



Är det några spelare i Slovan Bratislava som du vill varna lite extra för?

- Dom har några erfarna spelare som är bra med puck, men det är även några bra, unga skridskoskickliga spelare i laget.

- Jag är inte riktigt insatt i deras laguppställning och om det är några namn som Leksand måste hålla ett extra öga på, men det är helt enkelt ett bra lag som är där dom är idag av en anledning.

Cehlarik gjorde succé i VM. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån





Hade det lockat att vara med själv och spela i dom här matcherna för Leksand?

- Champions Hockey League är alltid roligt, att få spela den nivån mot dom bästa lagen i ligorna runt om i Europa. Också att få bygga ett lag tillsammans med andra killar.

- Jag har goda minnen från att spela i CHL och från dom matcherna. Vi vann dessutom mitt första år i Luleå. Självklart saknar jag min tid i Leksand, men det var tid att gå vidare. Jag önskar Leksand det bästa ikväll, avslutar Peter Cehlárik.

TV: Isak Rosén draftades oväntat tidigt