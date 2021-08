Gör SDHL-comeback: "Vill komma tillbaka och sluta på topp"

Hon har inte spelat i SDHL sedan säsongen 2018/2019. Nu gör Minatsu Murase comeback - och hon gör det i "sitt" AIK där hon ser ut att avsluta karriären. Just nu tycks det nämligen inte bli något mer spel efter kommande säsong.

– Som jag planerar nu så, nej då tror jag inte det, säger hon till hockeysverige.se.

SOLNA (Hockeysverige.se)



Kanske är Minatsu Murase den mest spännande värvningen i SDHL den här säsongen. Hon spelade ingenting senaste säsongen då hon födde hennes och pojkvännen Robin Kovács andra barn. Innan det spelade hon för Luleå en knappt hel säsong. Dessförinnan gjorde hon inhopp i några matcher för AIK efter det att hon fött parets första barn.



Nu är alltså den tidigare OS-målvakten tillbaka i AIK, på hemmaplan igen, som hon själv uttrycker det.

- Det känns som hemma. Jag är väldigt glad att vara på Ritorp och få spela här igen med dom svartgula färgerna på mig, säger Minatsu Murase då hockeysverige.se träffar henne för en intervju på Ulriksdals IP som den här sommaren mest liknar en byggarbetsplats och parkering.



Du är tvåbarnsmamma idag, hur har det förändrat dig som person?

- Jag vet inte om det förändrat mig så mycket, men jag har mer att göra.



Hur ser dagarna ut?

- Jag går upp när barnen går upp, äter frukost och sedan gör olika aktiviteter. Det kan vara att vi går till skogen, någon lekpark, träffar mormor och morfar eller andra i familjen, vänner, men det är lite olika.

- Jag bor här i Stockholm och Robin i Örebro. Under sommaren har jag inte varit där så ofta. Då har vi båda varit mest här i Stockholm. Under säsongen kommer jag och barnen åka dit så fort vi har ledigt och det passar in med Robins ledighet. Han kommer också komma hem till Stockholm en del.



Det är en speciell situation där ni båda är elitidrottare samtidigt som ni är småbarnsföräldrar. Kan du se att det är en fördel eller nackdel i det här läget att ni båda är just elitspelare för att få det här pusslet att gå ihop?

- Jag skulle inte säga att det är optimalt. Nu är det som det är och vi försöker göra det bästa av situationen. Vi klarar inte av det själva utan vi får hjälp av mamma och pappa varje dag när jag tränar, men mer än så också.



Har du fått en annan distans till hockeyn som förälder?

- Ja, det kan man säga. Alltså från det jag blev mamma. Inte från det att Mileah kom utan redan från Caspian. Jag har fått ett större perspektiv på livet och vad som är viktigt.



Kan du släppa hockeyn när du kommer hem på ett annat sätt idag än innan Caspian föddes?

- Ja, jag har inte riktigt tid att tänka på den då. Även om jag skulle vilja så har jag inte tid för det, säger Minatsu Murase med ett skratt.

Minatsu Murase Ronnie Rönnkvist.



"INTE KUNNAT TRÄNA SOM VANLIGT"

AIK-målvakten spelade inget senaste säsongen. Innan det blev det tolv matcher för Luleå. Säsongen 2018/19 blev det endast åtta matcher för AIK. På tre säsonger har Murase totalt spelat 20 matcher.

- Det stämmer. Säsongen efter var då Robin flyttade till Örebro och säsongen innan det var då Caspian kom. Då spelade jag bara med AIK lite grann i slutet av säsongen.



Hur har du kunnat träna under den här tiden?

- Tränat har jag gjort, men kanske inte så mycket på is. Jag har inte kunnat träna som vanligt. Om jag varit själv har jag såklart inte bara kunnat dra i väg och träna. Då har jag i stället fått göra hemmaträning och lösa det själv.

- Jag har inte kunnat göra vad jag vill hur som helst, men jag har aldrig legat och bra ”chillat”, skrattar förra OS-målvakten som inte tror att hon tappat speciellt mycket under den här tiden.

- Inte direkt tappat. Jag tror att det finns där, men jag måste jobba lite mer för att kunna ta fram det på isen också. Ibland måste jag tänka mer på små detaljer som innan bara fanns där automatiskt. Det kanske kommer tillbaka, att jag bara har det i ryggmärgen igen.



Nu återvänder alltså Minatsu Murase till SDHL och AIK, en klubb hon tillhört sedan junioråren.

- Anledningen till att jag börjar spela igen är framför allt för att jag kunde spela i AIK. Jag kände mig inte heller klar efter säsongen i Luleå eftersom jag fick avsluta den mitt i.

- Det blev ett tråkigt avslut så jag kände att jag ville köra en hel säsong och göra det fullt ut.

Murase i Luleåtröjan Bildbyrån





ÖVERVÄGER ATT SLUTA

Däremot är Murase inte säker på hur framtiden ser ut efter säsongen 2021/22, om hon kommer fortsätta spela eller inte.

- Som jag planerar nu så, nej då tror jag inte det. Så har jag sagt förut, men det där vet man aldrig.



Varför blev det just AIK igen, var det Jared Cipparone som ringde och övertygade dig om att du skulle fortsätta spela?

- Vi hade redan kontakt då jag var gravid med vårt andra barn. Jag sa då till honom att jag ville komma tillbaka efter att jag fått barn så båda visste att jag ville tillbaka.

- När förra säsongen var slut kontaktade jag honom och frågade ”kan jag fortfarande få komma tillbaka?” och då sa han att jag har en plats här.



AIK har en kontinuitet i truppen och många spelare är kvar i truppen sedan du lämnade 2019, var det också något som lockade att få komma tillbaka till?

- Ja, absolut. Det är, som jag sa, att komma hem igen för mig. Jag känner mig hemma här, säger AIK-målvakten samtidigt som det fullkomligt rasar in barn som älskar hockey på den nu halva hockeyrinken bakom oss. En rink som den 24:e augusti endast har konstgräs.



När var du här första gången?

- Jag minns faktiskt inte, men jag var ganska liten. Först spelade jag med killar i Järfälla och Kallhäll, men när jag var här första gången… Kan det ha varit 2008?

DRÖMMER OM SM-GULD

Minatsu Murase är inte ensam som nyförvärv på målvaktssidan för AIK. In har även Agnes Åker kommit från Brynäs.

- Det har varit roligt att träna med henne och det verkar vara en jättehärlig tjej. Jag tror att vi båda är väldigt lugna så på det sättet är vi lika, men vi har inte hunnit köra så jättelänge tillsammans. Jag ser fram emot få träna mer med henne.



Vad har du för målsättning med den kommande säsongen i AIK?

- Jag vill komma tillbaka och sluta på topp. Jag hoppas att vi går långt. Att vi vinner SM-guld. Det är något jag tror alla som spelar vill, men jag vill det på riktigt.



Hur ser du på den möjligheten?

- Det kommer att bli tufft, men det finns chanser till det. Vi har ändå många nya spelare från utlandet och så vidare sedan jag var här senast. Jag tycker att det känns spännande och jag tror att det kan bli bra. Några av dom nya har inte kommit ännu eftersom dom spelar VM just nu.

Minatsu Murase öppnar för landslagsspel. Ronnie Rönnkvist



LANDSLAGSSPEL?

Om Ulf Lundberg ringer och vill ha med dig i landslaget, hur ställer du dig till det då?

- Då måste jag till att börja med se över min situation hemma eftersom jag måste åka i väg, vilket är något nytt.



Har du tänkt tanken ännu?

- Ja, det är klart att jag tänkt på det. Jag vill alltid åka i väg på sådana uppdrag.



Din pappa är från Japan, har det japanska landslaget hört av sig?

- Det var för flera år sedan som det var något prat om det, men inte något seriöst. Nu har jag spelat för Sverige så jag tror inte det är så aktuellt längre.



Känner du dig mest som svensk eller japansk?

- Mest som svensk. Jag har bott här hela livet och kan inte språket, japanska alltså, avslutar Minatsu Murase med ett leende innan det är dags att kliva in i ishallen för eftermiddagens träning.