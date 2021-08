Legendaren har gått bort: "Europas svar på Bobby Orr"

Det internationella ishockeyförbundet (IIHF) bekräftar dödsfallet på sin hemsida. Den tjeckoslovakiska backlegendaren Jan Suchy gick ur tiden under tisdagen.

Suchý är en av den tjeckiska ishockeyns riktigt stora. Under karriären tog han inte mindre än sex VM-medaljer, fyra silver och två brons, och han tog också hem sju tjeckiska mästerskapstitlar. Han hann även med att knipa ett OS-silver.

– Ödet gav honom inget VM-guld eller någon NHL-karriär, men han är en del av vår gyllende generation. Med hans spelstil, med sitt modiga uppoffrande spel och otroliga offensiv, var han flera decennier före sin tid. Han blev en förebild för supportrar, både hemma och utomlands, säger det tjeckiska ishockeyförbundets ordförande Tomas Kral.

När hockeysverige.se förra året bad Mats Thelin plocka fram tidernas tio största backar hade han Suchý med på listan.



– Bland experter ansedd som Europas svar på Bobby Orr. Det är stort. Jag tror han var första europé att bli listad av ett NHL lag (Boston Bruins). Om jag inte missminner mig var det han som införde att backar kunde täcka skott med kroppen. Således en banbrytare, sade Thelin då.

Suchý togs ut i VM:s All Star-lag flera gånger, och plockades även ut i All Star-femman vid OS 1968. 2009 valdes han in i Hockey Hall of Fame.