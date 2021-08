Tragedin: Tre unga spelare döda i bilolycka

Det var under natten mellan fredag och lördag lokal tid i Surrey, British Columbia, som Caleb Reimer, Ronin Sharma och Parker Magnuson omkom i en bilolycka sedan deras bil kraschat in i ett träd, skriver The Hockey News.

Surrey RCMP (Royal Canadian Mounted Police) försöker nu utreda vad som orsakat singelolyckan som gjorde att de tre pojkarna förlorade sina liv, skriver Vancouver Sun vidare.

16-årige Caleb Reimer valdes i förstarundan av WHL-draften 2019 och spenderade stora delar av den gångna säsongen med Edmonton Oil Kings i den kanadensiska juniorligan.

Ronin Sharma, 16, skulle spelat i BCHL-klubben Langley Riverman den gångna säsongen, men på grund av pandemin ställdes juniorligan in och i stället spelade Sharma för Delta Hockey Academy, där även 17-årige Parker Magnuson spelade den gångna säsongen.

– Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede, säger konstapeln Vanessa Munn till Vancouver Sun.

– Vårt team försöker fortfarande aktivt utreda händelserna som ledde upp till kollisionen.