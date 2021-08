Rangers i sorg – klubblegendaren död

Rod Gilberts familj meddalade New York Rangers om Hall of Fame-forwardens bortgång under söndagen.

– Jag är djupt ledsen över bortgången av Rod Gilbert – en av de bästa spelarna att någonsin spela för vår organisation. Han var en av hockeyns största ambassadörer någonsin, säger New York Rangers ägare James Dolan i ett uttalande.



Gilbert spenderade hela sin 18-åriga NHL-karriär i New York Rangers, där han mellan 1960 och 1978 producerade 1 021 poäng (406 mål) på 1 065 matcher. 1972 var han även med och vann Summit Series över Sovjetunionen med sitt Kanada.

FICK TITELN "MR. RANGER"

1979 blev han den första Rangersspelaren att få sitt tröjnummer pensionerat av Rangers, då klubben valde att hedra hans nummer 7 och 1982 valdes han in i Hockey Hall of Fame.



– Samtidigt som hans insatser på isen helt riktigt gav honom en plats i Hall of Fame så var det hans kärlek till Rangers och människorna i New York som gjorde honom älskad av generationer av supportrarna och för alltid gav honom titeln "Mr. Ranger". Våra tankar är med Rods fru, Judy, och hela Gilber-familjen under denna svåra tid, säger James Dolan.



Efter karriären spenderade Gilbert sedan många år arbetandes i New York Rangers organisation.

New York Rangers lämnar inga vidare detaljer kring legendarens död. Gilbert blev 80 år gammal.

