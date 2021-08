Efter chockbeskedet – Gereon siktar på revansch i LHC

Något överraskande fick Gereon Dahlgren och Peter Popovic lämna Färjestad strax innan slutspelet senaste säsongen. Då låg laget på en åttonde plats. Dahlgren och Popovic var assisterande coacher. Huvudtränare var Johan Pennerborn, som fick stanna kvar i sin roll.

Nu har Gereon Dahlgren fått ett nytt och mycket fint uppdrag som assisterande tränare i Linköping, men givetvis minns han inte tillbaka med glädje på beskedet han fick i mars.



– Det var hårt, tufft och inte väntat då var så kort tid kvar av säsongen. Det kom som ett ganska hårt i slag solarplexus då, berättar Gereon Dahlgren då hckeysverige.se får en intervju med honom under hans promenad från hemmet i centrala Linköping till nya hemmaarenan Saab Arena.

– Motivering var att vi kom åtta i tabellen och för Färjestad BK var inte det tillräckligt bra. Jag köper det för är man i Färjestad har man alltid material och möjligheter att vara med och slåss om guldet.

– Efter åttonde placeringen fick jag och ”Poppe” helt enkelt gå eftersom dom ville visa sponsorer och fans att man är slagkraftiga. Jag tog det inte personligt utan det är tyvärr så det är.

Känner du med facit i hand att du själv hade kunnat göra något annorlunda i ditt ledarskap under din tid i klubben?

– Klart att jag hade kunnat göra saker annorlunda, en del beslut jag tagit. Samtidigt kan jag inte ångra besluten jag tagit och fattat under resan. Det är där och då vad man tror på.

– Många svara på den frågan ”Nej, det hade jag inte”, men jag tycker att jag visst hade kunnat göra vissa saker annorlunda. Tror du på saker och ting så går du för det och då kan man inte ångra så mycket.

– Visst kan man ångra något beslut, men man vet aldrig hur utfallet hade blivit om vi hade ändrat i några formationer i powerplay och sådana grejer.

Gereon Dahlgren. Foto: Ronnie Rönnkvist

INGA HARD FEELINGS

Du och Johan Pennerborn är nära vänner sedan många år tillbaka, hur tänker du kring att han fick stanna kvar i sin roll?



– Johan är en bra ledare. I navet som head coach är du chef för tolv man i ett ledarteam. Du är navet för allt. Johan är duktig på det. Att han blev kvar kan jag ändå på något sätt förstå.

Det finns inte heller några ”hard feelings” mellan de båda.

– Nej. Färjestad fick spela klart. Sedan tog vi en lång promenad och pratade ut en hel del. Vi har setts och umgåtts under sommaren så vi håller kontakten fortfarande.

Om du ser tillbaka på din tid i Färjestad, hur skulle du sammanfatta den?

– Bra och väldigt lärorik. Färjestad är en anrik klubb som har bra möjligheter och resurser. Vi har haft en bra utveckling på många spelare under den tiden. Väldigt många har skrivit kontrakt borta i NHL eller gått vidare till KHL.

– Vi har varit bästa lag målmässigt i nästan alla fylla år jag var där och topp i powerplay, vilket är mitt område. Säsongen innan corona, när vi förlorade mot Djurgården i ”game 7” av semifinalen… Den matchen skulle jag verkligen vilja spola tillbaka och spela om. Där hade vi verkligen möjlighet på guldet.

– När vi kom tvåa i tabellen, men coronan kom då vi skulle gå in i slutspelet, det säsongen hade vi också en bra möjligheten. Det är sista pricken över i:et som vi inte riktigt har fått till. Vi har haft möjligheten, men inte fått till det. Under mina år i Färjestad har tabellplaceringarna varit fyra, etta, tvåa och senaste säsongen åtta.

– Bra resultat, bra utveckling i olika delar av spelet och bra placeringar, men inte det här guldet vi har velat ha.

Gereon Dahlgren. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

"KITTLADE VERKLIGEN MED LINKÖPING"

Ny klubb inför kommande säsong blir alltså Linköping för 34-åringen från Sunne.



– Linköping hörde av sig ganska tidigt. Det gick någon vecka där dom fick spela klart, visste vart i hierarkin dom skulle vara och vilken serie dom skulle tillhöra.

– Det fanns lite erbjudanden här och där, men det kittlade verkligen med Linköping. Det var lite mer som intresserade mig där än hos några andra. Hela sättet dom presenterade allt på.

– Jag åkte ner till Linköping för att träffa ”Pajen” (Niklas Persson) och så att dom fick träffa mig. I ställer för att ta allt på telefon eller face time var jag där en hel dag så vi fick prata om föreningen, hur dom ser framåt, vad det är för människor som jobbar runtomkring laget och hur Klas (Östman) som head coach ser på ishockeyn. Helhetskonceptet.

– Vi pratade också vad jag ska göra, vad min uppgift är och vad jag har för meningstillhörighet i det här.

I vilken roll vill Niklas Persson ha dig?

– Jag kommer ha samma roll som jag har haft senaste fem, sex åren. Forwards, powerplay och offensiven är mitt område. Framför allt kommer jag jobba med hockeyn och utvecklingen av spelarna. Köra mycket extra träningar och så vidare.

Hur väl kände du Klas Östman innan?

– Inte mycket faktiskt. Vi har träffats på någon utbildning och stött på varandra i olika ishallar. Det är den ”connection” vi har haft sedan tidigare.

– Han var i Leksand innan jag kom dit. Där ärvde jag hans galge och hade ”Klas Ö” i två år.

Klas Östman. Foto: Bildbyrån

LITEN SKILLNAD FRÅN FÄRJESTAD

Vilka är dina första intryck av Linköping?

– Verkligen bra. Det tråkiga är när man skiljs åt då det har hänt saker i en resultatdriven bransch. Det bästa när man får flytta på sig är att man får träffa nya människor, ny head coach, ny stab, ny organisation…

– Om jag ser det så är det väldigt bra och ett privilegium att få komma till ett nytt ställe för att se hur dom tänker och jobbar som jag sedan kan ta med mig i min livsryggsäck vidare i livet. Är du kvar på samma ställe är det lätt att allt blir det samma.

Är det en stor skillnad mot hur Färjestad jobbar?

– Hockeyn är densamma. Man tränar ungefär samma i det mesta. Sedan är det nya människor, hur dom tänker och samarbetar. Lite andra upplägg helt enkelt.

– Visst är det en liten skillnad. Även om allt fungerar jättebra här i Linköping så finns det några saker jag kan ta med mig hit från Färjestad och Leksandstiden.

Hur har det varit att bo i Linköping så här långt?

– Bra. Jag gillar folk och att det händer saker. Nu har jag en dotter på ett år och tre månader som är med. Då blir det inte så mycket fritid efter att jag varit i SAAB Arena.

Har du varit på Cloettas outlet ännu?

– Nej, det har jag inte varit. Jag har åkt förbi, men inte varit på outleten ännu.

Kommer det finnas lite revanschlusta när Linköping kommer ställas mot Färjestad senare i höst?

– Färjestad har ett fantastiskt lag den här säsongen. Dom har fått hem några som jag hade för några år sedan. Klart att det kommer bli speciellt, men framför allt kommer blir det roligt att få möta dom.

– Första tiden kände jag en revanschlusta. Sedan går det över och idag har jag en ny arbetsgivare. Det där är inget jag går och tänker på, men när vi möter Färjestad kommer det vara lite extra, men så ska det vara också eftersom jag har många vänner och före detta arbetskollegor runt klubben.

– Hockeymässigt spelar det ingen roll om vi möter Växjö, Skellefteå… Om det är hockey går vi ut för att vinna oavsett vilket lag som står på andra sidan, avslutar Gereon Dahlgren som under sin promenad i solen nu kommit fram till Saab Arena.