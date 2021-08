Lindberg frodas i Moskva: "Trivs med hockeyn"

Dynamo Moskva ville ha honom så pass mycket att de köpte ur honom från hans kontrakt med Zug.

Oscar Lindberg tackade för förtroendet genom att bli en av lagets ledande spelare – och hoppas ta laget till högre nivåer den här KHL-säsongen.

– Nu har jag lite koll på ligan och allt som var nytt förra säsongen, så jag vill absolut ta ett steg den här säsongen också, säger Lindberg till hockeysverige.se.



Tvåfaldiga världsmästaren Oscar Lindberg har under senaste säsongen varit en av klassiska Dynamo Moskvas viktigaste spelare. På 44 matcher i KHL svarade han för 11 mål och totalt 36 poäng. Det här var hans första säsong i Ryssland, men han lämnade moderklubben Skellefteå och svensk hockey redan 2013 för spel i NHL med New York Rangers.



– Det var egentligen svårt att ha några förväntningar innan jag åkte över dit. Jag började en ny resa och när jag kom dit började jag från noll. I grund och botten försökte jag bara ta en plats i NHL, berättar Oscar Lindberg på en skakig telefonförbindelse från hemmet i Moskva och fortsätter:

– Jag tycker att jag gjorde debuten rätt bra. Jag körde åtta minuter i första matchen. Den dagen hade vi haft ett tungt gympass i Hartford. Jag var helt slut. Då kallade coachen in mig och sedan var det bara att åka upp till New York för att spela samma kväll i Garden mot Calgary. Det var pang på, skrattar 29-åringen.

Oscar Lindberg kom att spela under två hela säsonger med Rangers i Madison Square Garden och bo på Manhattan.

– Det var häftigt och en sjukt bra puls. Full fart hela tiden, så jag tyckte det var grymt.

– Jag trivdes bra och det fanns hur mycket som helst att se där. Det var perfekt för mig att komma ifrån hockeyn och hitta på andra grejer som jag inte var van att göra i Skellefteå.

Oscar Lindberg.

"EN AV DE COOLASTE UPPLEVELSER JAG VARIT MED OM"

En person som betydde en del för honom var stjärnmålvakten Henrik Lundqvist.



– Alltid när man har en svensk i laget är det lätt att ha någon att kunna bolla med. Det var perfekt.

Blev det en stor kontrast att sedan flytta till Las Vegas?

– Ja, efter två år i New York var jag med om en expansionsdraft. Det var samma där, att börja från noll igen med ett helt nytt lag. Det var också en grym resa där vi gick till cupfinal redan första året.

– Grymt gäng, allting runtomkring var kanon och jag trivdes jättebra där, säger Oscar Lindberg som tyckte att intresset för laget var bra i stan.

– Det var jättestort från dag ett. Det kändes som Vegas var deras största sportlag ”over all”. Man kan säga att folket där var riktigt laddade. Att spela där var en av dom coolaste upplevelser jag varit med om. Det var ett grymt tryck och alla runtomkring hade gjort ett riktigt bra jobb.

– Det var lite annorlunda jämfört med den klassiska hockeykänslan när man går på match. Det var lite mer tryck.

På vilket sätt var det mer annorlunda?

– Det kändes som att dom fick publiken att vara med lite mer mellan avblåsningarna och fick publiken involverade hela tiden.

För många är Las Vegas en spelstad, hur upplevde du att bo där?

– Las Vegas är egentligen två delar. Vi bodde 20–25 minuter utanför stan där det var lugn och ro. Sedan finns det ”down town” där det var motsatta. Jag tycker att det fungerade jättebra.

Oscar Lindberg i Vegas Golden Knights. Foto: USA-Today Sports.

KÖPTES UT AV DYNAMO

I slutet av februari 2019 trejdades Oscar Lindberg till Ottawa, men efter säsongen valde han att lämna NHL helt för att i stället spela för Zug i Schweiz förstaliga.



– Dels lämnade jag NHL eftersom det inte fanns så jättemånga alternativ där. Det fanns några stycken, men jag kände att jag gjort det där så länge, spelat i fjärde linan och vara ut och in.

– Schweiz lockade. Jag skulle få en större roll och komma in i det lite grann. Jag var, som sagt var, lite less på den roll jag hade, men också sugen på något annat.

Efter en säsong i Schweiz hörde en av rysk hockeys mest klassiska klubbar, Dynamo Moskva, av sig.

– Jag hade egentligen två år med Schweiz. Sedan kom Dynamo in, ville sajna och köpte ut mig. Det var något jag alltid velat prova och då blev det ett bra läge att hoppa på.

Vad visste du om klubben sedan tidigare?

– Egentligen inte så jättemycket. Jag hade pratat med landslagskillarna på olika turneringar om Ryssland, men inget speciellt om just Dynamo. Det var mer om ligan jag hade hört.

KLASSISK KLUBB

Första säsongen i KHL för Oscar Lindberg blev relativt lyckad och han slutade fyra i lagets interna poängliga efter trion Vadim Sjipatjov, Dmitrij Jaskin och Dmitrij Kagarlickij.



– Jag tycker säsongen var bra. Vi hade ett bra lag och jag tycker att jag kom in i det direkt från campen. Sedan rullade det på.

– Poängmässigt en bättre säsong då det gäller snitt och så vidare. Det gick bra. Jag trivs med hockeyn och det var en rolig säsong.

Oscar Lindberg firar med fjolårets radarpartner Dmitrij Jaskin. Foto: Sergej Savostjanov/TASS/Imago

Dynamo Moskva har genom åren varit en klubb som haft många fans tack vare storspelare så som Aleksandr Maltsev, Valerij Vasiljev, Pavel Datsjuk, Aleksandr Ovetjkin med flera, men hur det är numera har Oscar Lindberg svårt att svara på.

– Självklart är det svårt att svara på det eftersom det är en pandemi. Dynamo fick inte ta in max-antal personer och det var kanske bara 2000 personer på en match.

– Jag tror att det den här säsongen ändå kommer kunna vara fullsatt. Det kändes i alla fall som folk är intresserade av hockeyn.

Vad har överraskat mest på dig sedan du kom till KHL?

– Jag kom hit med ganska låga förväntningar på mycket runtomkring efter storys jag hade hört. Mycket har överträffat dom förväntningarna så jag har varit positivt överraskad.

TRÄFFAR SVENSKARNA I RIVALKLUBBEN

Just nu är du ensam svensk i laget, hur funkar det socialt?

– Det fungerar bra ändå och vi har kanadensare och slovaker i laget som också är importer. Samtidigt känner jag många gubbar från förra säsongen. Givetvis hade jag gärna sett en svensk till i laget, men det fungerar bra.

Har du mycket kontakt med svenskarna i CSKA och Spartak?

– Nej, det känns som alla har sitt eget schema och det är svårt att hinna träffa någon. Jag träffade (Oscar) Dansk och Tim Heed men var även med (Emil) Pettersson och käkade (samtliga spelar för Spartak Moskva). Någon dag får man klämma in något sådant, men annars har alla fullt upp.

Vilka förväntningar har du på kommande säsongen?

– Vi har fått in några nya spelare och även nya coacher som känns riktigt bra. Jag tycker att vi absolut ska göra en bättre säsong än den förra. Vi har alla bitar för att kunna göra det.

Oscar Lindberg siktar högt med Dynamo, Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/Imago

Och för dig personligen?

– Samma där, att jag också vill göra en bättre säsong än det förra. Nu har jag lite koll på ligan och allt som var nytt förra säsongen, så jag vill absolut ta ett steg den här säsongen också.

Oscar Lindberg har varit med och spelat hem två VM-guld till Sverige, men ännu har han inte funderat över landslagsspel kommande säsong.

– Vi får se. Senaste VM var väl så där… Jag har inte tänkt så mycket på det utan nu är det fullt fokus på klubblaget. Sedan får vi se vad som händer, avslutar Oscar Lindberg.

