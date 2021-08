Legendaren listar: De bästa backarna han mött genom tiderna

Anders "Masken" Carlsson har en lång och framgångsrik karriär att se tillbaka på. Den inleddes i Gävle Godtemplare, eller Saftpiraterna som "Rolle" Stoltz, Lasse Björn med flera nämnde klubben som. Därefter har han spelat för Brynäs, Södertälje, Maine Mariners, New Jersey Devils, Utica Devils, Team Boro, Västerås och Leksand. Han vann inte mindre än tre SM-guld och två VM-guld.

Smeknamnet ”Masken” har han själv berättat om i serien OLD SCHOOL HOCKEY här på hockeysverige.se:

– Jag fick faktiskt ärva det namnet av en kompis. Det var så här att vi skulle springa runt en sjö med fotbollslaget som jag spelade i då. Vi var väl runt fjorton år och det var inga tränare med. Då fick jag och en kompis för oss att ta av oss kläderna och gena över sjön. Det här upptäckte killarna i laget och då började dom kalla min kompis för ”Masken”

– Året efter slutade han med fotbollen och i stället började killarna i laget kalla mig för ”Masken”.

Anders ”Masken” Carlsson har mött många både skickliga, tuffa och fult spelande backar genom åren, men vilka är dom bästa han mött?

Hockeysverige.se bad honom lista sina fem i topp.

Vjatjeslav "Slava" Fetisov

Fostrad i CSKA Moskva läger i Archangelskoje. Debuterade i sovjetiska ligan 1974 och lämnade den samma 1989. Spelade sedan för New Jersey och Detroit i NHL mellan 1989 och 1998. Fetisov vann sju VM-guld, två OS-guld, ett Canada Cup och två Stanley Cup. Utsågs till VM:s bästa back 1978, 1982, 1985, 1986 och 1989.

Kommentar ”Masken” Carlsson:

”Han var stor och stark, men ändå rörlig. En gigant på isen helt enkelt”.

Slava Fetisov. Foto: Arkiv

Scott Stevens

Från Kitchener i Kanada. NHL-debuterade för Washington säsongen 1982/83 som 18-åring. Gjorde totalt 1 635 NHL-matcher för Washington, St Louis och New Jersey till det att han lade upp skridskorna på hyllan 2004. Mellan 1992 och 2004 var han dessutom New Jerseys lagkapten. Var även lagkamrat med Vjatjeslav Fetisov under flera säsonger i klubben. Stevens vann Stanley Cup inte mindre än tre gånger. Dessutom var han med i det lag som vann Canada Cup 1991.

Kommentar ”Masken” Carlsson:

”Det gjorde ont att möta Scott Stevens så det gällde att titta upp när han var på isen”.

Scott Stevens. Foto: ZUMA Wire/Bildbyrån/Imago

Anders Eldebrink

Född i Morjärv men hockeyfostrad i Södertälje. För övrigt kusin till tidigare NHL-backen Robert Nordmark. Gjorde runt 50 NHL-matcher mellan 1981 och 1983 för Vancouver och Quebec. Återvände sedan till Södertälje där han bleb Svensk Mästare 1985. Spelade sedan kvar i SSK till och med säsongen 1989/90 då det blev spel i Kloten fram till och med 1995. Avslutade sedan med tre säsonger ytterligare i Södertälje. Har en lång tränarkarriär efter att han slutat spela. Han har bland annat coachat Södertälje, Timrå, Kloten, Tre Kronor, AIK, Rapperswil-Jona och Rögle. Vann tre mästerskapsguld i Schweiz som spelare. Var dessutom en av nyckelspelarna i det Tre Kronor som vann VM-guld i rutiga kostymer 1987.

Kommentar ”Masken” Carlsson

”Min lagkamrat i Södertälje och Tre Kronor. Eldebrink hade en sjukt lång klubba och det gick inte att åka runt honom”.



Anders Eldebrink lyfter SM-pokalen 1985. Foto: Bildbyrån

Raymond Bourque

En av NHL:s största spelare genom alla tider. Kommer från Montréal, men draftades i första rundan av Boston 1979. Spelade sedan i samma klubb mellan 1979 och 2000. Under 15 av dessa säsonger var han lagets kapten. I Boston agerade han även backpar vid några tillfällen åt Michael Thelvén och Mats Thelin. Avslutade karriären med en och en halv säsong i Colorado där han ”äntligen” fick vara med om att vinna Stanley Cup. Spelade totalt 1612 NHL-matcher och svarade som back för imponerande 410 mål och totalt 1579 poäng. Vann under karriären två Canada Cup, 1984 och 1987. Utsågs till NHL:s bästa back 1987, 1988, 1990, 1991 och 1994.

Kommentar ”Masken” Carlsson

”Ray Bourque var bra på allt. För mig var han en komplett back”.

Ray Bourque. Foto: Bildbyrån

Börje Salming

Från Kiruna, eller rättare sagt Salmi By. Fick sitt internationella genombrott vid VM 1973. Då spelade han fortfarande på hemmaplan för Brynäs tillsammans med sin äldre bror Stig. Vann då bland annat två SM-guld med Gävle-klubben. Åkte tillsammans med Inge Hammarström över till Toronto 1973. Många ifrågasatte det valet ”skulle han överleva?” Det gjorde såklart både Salming och Hammarström. Salming blev kvar i Toronto till och med säsongen 1988/89. Avslutade sedan med en säsong i Detroit och tre säsonger i AIK. Börje Salming, som vi idag oftast ser hänga på friidrottsarenorna där hans dotter Bianca tävlar, gjorde 1 148 NHL-matcher. Tre gånger har han utsetts till Sveriges bästa back i NHL.

Kommentar ”Masken” Carlsson

”Egentligen är kommentarer överflödiga. Börje Salming är ”The King”.