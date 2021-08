Efter starka debutsäsongen – svensken stannar i Nordamerika

Efter två säsonger i Frölunda var det dags för Jacob Moverare att ta klivet över till Los Angeles Kings organisation den gångna säsongen.

Där anslöt han till Kings farmarlag Ontario Reign och imponerade sedan under sin debutsäsong i AHL.

Moverare spelade 26 matcher och stod för 15 poäng vilket gjorde att han kom på en andraplats i den interna poängligan för backar. Hans snitt på 0,58 poäng per match var dock bäst bland försvararna i laget (av backarna med minst tio spelade matcher).

Han belönas därmed med ett nytt kontrakt av Los Angeles Kings som sträcker sig över nästa säsong. Det är ett tvåvägskontrakt vilket innebär att han kommer att tjäna 750 000 dollar (minimilönen) vid spel i NHL eller 70 000 dollar om det blir fortsatt spel i farmarlaget.

Anotha’ one. The LA Kings have signed defenseman @moveraree to a one-year, two-way contract extension! ✍️