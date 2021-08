Uppgifter: Nya hotet mot NHL-spelare till OS

Den 4 februari 2022 ska OS-elden tändas i Peking för att signalera att de Olympiska Spelen är igång.

Trots att det är mindre än ett halvår till dess har NHL och IIHF fortfarande inte lyckats komma överens kring NHL-spelarnas deltagande i det stora mästerskapet.

I början av juni sade IIHF:s president René Fasel att ett beslut förmodligen endast var ett par veckor bort men därefter har det gått två månader utan några uppdateringar kring situationen.

Nu kommer dock nya, oroväckande, uppgifter kring NHL-spelarnas vara eller icke vara vid OS i Peking.

Enligt Larry Brooks på New York Post ska nämligen NHL ha vägrat betala en Covid-försäkring för spelarna som åker till Kina. Ligan ska även ha för avsikt att inte betala pengar för spelare som tvingas missa matcher vid en eventuell smitta av Covid-19.



NHL:s spelarfack, NHLPA, ska ha meddelat detta till spelarna och sedan vänt sig till IIHF för att se om de kan tänka sig stå för kostnaderna för spelarnas försäkring men förbundet var inte heller villiga att lägga pengar på det.

Larry Brooks skriver att spelarfacket därmed "starkt avråder" spelare från att delta i de OS-kval som ska spelas om ett par veckor. OS-kvalet ska plocka fram tre länder som får resa till Kina och delta vid de Olympiska Spelen och bland annat landslag som Slovakien, Norge, Danmark och Lettland ska delta i kvalspelen.

1. PA has alerted players that NHL will not pay for COVID insurance at Olympics or Olympics qualifiers. League position is that players will not be paid for games they miss because of COVID if contracted at Olympic events.