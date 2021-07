"Då blir dom ofta ganska tysta..."

Han är stockholmaren som funnit lugnet i lilla Leksand. Det har bidragit till resultat på isen. Efter fjolårets grundseriesuccé hoppas och tror Jonas Ahnelöv att Leksands IF ska vara att räkna med i år också.

– Förväntningarna är att vi ska fortsätta där vi avslutade serien, säger Ahnelöv till hockeysverige.se.



LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Jonas Ahnelöv har hunnit fylla 33 år men svarade ändå för en av sina bästa säsonger i karriären i fjol. På 40 matcher blev det sex mål och totalt 15 poäng. Hans näst bästa poängnotering som seniorspelare.

Men det har varit en annorlunda säsong för Ahnleöv, Leksand och hela hockeyvärlden.



- Det var speciellt att spela inför tomma läktare. Första matcherna, i början av säsongen, kändes det som en vanlig träning, berättar Jonas Ahnelöv då hockeysverige.se träffar honom för en intervju samtidigt som hans barn, Patrik Zackrissons son Uno och några ytterligare grannbarn stimmar runt och leker precis som barn ska göra sommartid.

Ahnelöv fortsätter:

– Sedan vände såklart det där även om det inte alltid var jätteroligt. Man fick inte den här extra glöden då man skulle ut och spela. Jag hoppas att det säsongen som kommer blir lite mer liv på läktarna.

Jobbade ni speciellt inom gruppen för att motivera er att varje match spela inför tomma läktare?

– Nej och det var bara i början som det var lite konstigt. När man då kom ut, tittade upp på läktarna och kände ”va fan…”

– Innan match var det som vanligt ”kom igen nu kör vi”. Efter match fem, sex var man van. Vi måste ändå fortsätta och göra det vi kunde. Jag tycker att vi och alla lag gjorde det väldigt bra. Alla hade trots allt samma förutsättningar.

– I vissa matcher kanske man hade haft en lite skjuts från publiken. När det inte hände något så kunde vi behövt några som gapat och skrikit lite från läktaren. Då hade man kanske fått lite extra glöd, men nu blev det att man tittade upp på läktaren ”Det händer ingenting så vi får fortsätta gasa på själva”, skrattar Leksandsbacken.

"SERIENS BÄSTA FÖRSTALINA"

Leksand slutade trea i SHL och många lyfte förstakedjan med Peter Cehlárik, Marek Hrivík och Carter Camper som nyckeln till den fina säsongen.

– Självklart var det en jättebra första-lina. Det går inte att säga något om, men i ett lag är man 25 spelare så alla har bidragit med någonting. Att dom gjorde mycket mål och poäng var såklart jättebra för laget.



Fick ni övriga i laget lite andrum när den här kedjan producerade i den omfattningen?

– Övriga forwards kanske fick lite andrum, men som back tänkte jag inte så mycket på det. Vi gick ut för att spela vårt spel som vi pratat om och skulle göra.

– Sedan hade vi seriens bästa förstalina, men ibland kanske dom fick för mycket press på sig då det hade gått nästan för bra i början. När det sedan började går ner lite var det många utanför som började ”vad är det som händer?”

– Men det är så, att det inte bara kommer att gå spikrakt uppåt hela tiden. Det kommer komma lite väghinder och annat.

– Jag tycker framför allt att hela laget bidrog. Allt från målvakter, backar, forwards, materialare… Allt sitter ihop. Vi hade en bra harmoni i hela gruppen, vilket gjorde mycket hur säsongen kom att se ut.

Kände du själv att ni som lag växte under säsongen?

– Ja, det tycker jag verkligen. Just innan slutspelet gick det som tåget. Det gick nästan för bra och det var vinster hela tiden. Det var väldigt kul.



Vad hände sedan i kvartsfinalen mot Örebro då ni förlorar i fyra raka matcher?

– Örebro hade läst sönder oss och visste exakt hur dom skulle spela mot oss. I match fyra ändrade vi om lite och matchen gick till sudden. Dom hade övertaget helt enkelt.



Hittade ni inget som kunde förändra matchbilderna?

– Vi försökte, men ibland gjorde vi det för sent i matcherna. När vi låg under med exempelvis 4–1 och det var en period kvar var det såklart för sent. Man får lära sig från alla grejer.



Vilka lärdomar tar du med dig från just den kvartsfinalserien?

– Att kolla vad motståndarna har för spelstil och sedan bygga ihop därifrån. Likväl som dom spelar och gör oss dåliga kan vi spela så vi gör dom dåliga i stället. Det finns alltid vissa småsaker man kan jobba med, säger Jonas Ahnleöv samtidigt som det ramlar in ytterligare kompisar till hans barn.

Jonas Ahnelöv hade ofta anledning att le förra säsongen. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

FICK FRIARE TYGLAR

När 33-åringen från Flemingsberg blickar tillbaka på sin egen prestation senaste säsongen är han relativt nöjd.

– Jag försöker utveckla mig varje dag. Vissa dagar går det bättre och andra sämre, men jag tycker att jag höll en jämn och bra nivå hela tiden så jag är nöjd med min säsong, absolut.

– Förr blev jag placerad i ett fack, bara defensivt och inte gå över rödlinjen. Nu sa Björn (Hellkvist, tränare) ”Gå ut och kör”. Det var bara att köra på och inget att förlora. Att våga utmana sig själv också.



Du är uppväxt i Flemingsberg som ligger i Huddinge kommun, hur har det varit att socialt flytta till lilla Leksand?

– Det var en liten omställning eftersom Leksand är lite mindre än Stockholm. Varken jag eller familjen har något att klaga över. Vi trivs kanonbra och barnen har det bättre här än hemma i Stockholm. Frugan har precis fått jobb…

Var du beredd på att det skulle vara en så intensiv hockeymiljö här?

– Det är väldigt kul på matcherna, men annars tycker jag att det runt om är ganska lugnt. För det mesta är folk här väldigt trevliga. Det är inte mycket skitsnack.

– Om det kommer någon och säger något brukar jag bara säga ”Dra på dig utrustningen och gå ut spela själv eftersom du har svaren på allt”. Då blir dom ofta ganska tysta, men det är inte mycket sådant vilket är skönt. Det är mest positivt.



Kan ni tänka er att bo kvar i Leksand även då karriären är över?

– Det är inte omöjligt. Alla i familjen trivs så det kan bli att man stadgar sig här eller i alla fall bor här ett tag.

"DET ÄR UNGAR ÖVERALLT"

Att ställa frågan vad Jonas Ahnelöv helst gör vid sidan av hockeyn samtidigt som det springer barn ut och in i huset och på gården känns näst intill överflödig

.

– Du ser. Det är fullt upp här, skrattar den OS-meriterade backen:

– Det är ungar överallt. Vi försöker göra allt möjligt, vara med ungarna, hitta på saker. Det blir att jag tränar lite på morgonen. Sedan blir det olika aktiviteter med familjen. Jag har svårt att sitta still och vill att det ska hända saker hela tiden. Det finns saker att göra hela tiden om man vill.

Du spelade och levde i ryska Omsk under tre år, är det en stor kontrast att spela och bo där jämfört med i Sverige?

– Nej, det tycker jag egentligen inte. Ryssland för 20 år sedan är en helt annan sak än vad det är idag. Vi trivdes kanonbra där, men det är lite annorlunda runt om. Lite öststat och annorlunda seende på saker än i Sverige. Det var lärorik och väldigt coolt att få se hela Ryssland, säger Jonas Ahnelöv som utvecklades mycket som hockeyspelare under sin tid i KHL.

– Jag blev mentalt starkare eftersom dom gärna gillar att ge skit till importer, men det gällde att stänga av öronen och inte lyssna så mycket. Det var bara att gå in i nästa match och visa vart skåpet skulle stå. Det var småsaker som byggde upp självförtroendet och gjorde mig mentalt starkare samtidigt som jag lärde mig att inte ta skit.



Fick du mycket skit som import under din tid i Omsk?

– Nej, men när man snackar med spelare som varit i KHL och spelat så har det oftast varit importerna fel när det gått dåligt för laget. Det är lite roligt och det gäller att inte bry sig så mycket.

Foto: Ronnie Rönnkvist





Jonas Ahnelöv skrev ett kontrakt över fyra säsonger med Leksand och har nu inlett förberedelserna inför sin tredje säsong i Dalarna.



– Förväntningarna är att vi ska fortsätta där vi avslutade förra säsongen. Då menar jag inte i slutspelet utan generellt hur säsongen var och hur vi avslutade serien. Det ska bli kul att dra i gång igen och vi har fått många nya spelare. Jag har faktiskt inte koll på någon av dom så det ska bli kul att få träffa dom snart.

– Personligen handlar det om att fortsätta utveckla mig varje dag, försöka bli bättre och ha kul.

"VORE KANONBRA OM HAN KOM TILLBAKA"

Ahnelöv har spelat två VM och ett OS så här långt, men har inte stängt dörren för vidare landslagsspel om frågan skulle komma upp.



– Det är inte så att jag åker runt och tänker ”nu måste jag komma med i landslaget”. Jag går ut och spelar sedan får vi se vad som händer. Om jag skulle bli uttagen skulle det i så fall bara vara en bonus.

– Jag har gjort några matcher där tidigare och det är alltid kul att spela för landslaget så jag har inte alls stängt några dörrar dit.



Hörde du något från landslagsledningen under förra säsongen?

– Nej, det tror jag inte. Dom satsar på dom yngre kan jag tänka mig, säger 33-åringen med ett skratt.



Det är mycket fokus på att Leksand tappar Marek Hrívik och Peter Cehlárik, hur tänker du själv kring att ni tappar dom båda?

– Det är två kanonspelare och alla såg vad dom tillförde laget senaste säsongen. Nu är dom borta och vi kan inte hålla på att tänka på dom längre. Nu är det nya spelare på väg in. Vi får se hur bra dom är, men jag tror att det blir en rolig vinter igen.



Hrivik har berättat om hur han trivts med att spela i Leksand, tror du han kommer tillbaka till klubben i framtiden?

– Inte omöjligt. Beroende på hur det går för honom i KHL. Givetvis hoppas jag att det går jättebra för honom där borta, men det vore kanonbra om han kom tillbaka.



Vad ser du mest fram emot kommande säsong?

– Att det förhoppningsvis blir fullsatta läktare igen, bra tryck och blir som vanligt igen att spela hockey. Jag hoppas den här pandemin lägger sig nu så vi kan försöka få allt att bli normalt igen, avslutar Jonas Ahnelöv.



