Har förlorat två raka finaler mot Tampa – nu sajnar han med klubben

Två säsonger i rad har Corey Perry spelat Stanley Cup-final. I fjol med Dallas Stars, i år med Montréal Canadiens. Gemensamt för båda gångerna är att han sett motståndaren Tampa Bay Lightning vinna i slutändan.

Nu är veteranen uppenbarligen less på det.

Under torsdagen kom nämligen beskedet att Perry skrivit ett tvåårskontrakt med just Lightning värt en miljon dollar per säsong.

Perry tillbringade 14 säsonger i Anaheim Ducks organisation innan han efter ett par mindre produktiva säsonger köptes ut ur de avslutande två åren på det massiva åttaårskontrakt värt 69 miljoner dollar han skrev 2013. Sedan dess har han sajnat ettårskontrakt med Dallas och Montréal.

Kanadensaren, som varit med om att vinna Stanley Cup såväl som både OS- och VM-guld, kommer från en säsong där han noterades för 21 poäng (9+12) på 49 matcher i grundserien och tio poäng (4+6) på 22 matcher i slutspelet.

Under karriären har han samlat ihop 818 poäng på 1 094 matcher. Han låg på den absoluta toppen av sin förmåga 2011 då han sköt 50 mål för Anaheim och utsågs till NHL:s MVP då han fick ta emot Hart Trophy.

