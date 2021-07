Bekräftat: Svenskbacken klar för New York Rangers

Efter en säsong som delades upp mellan Detroit Red Wings och Colorado Avalanche fortsätter Patrik Nemeth nu karriären i New York Rangers. När 29-åringen klev ut på free agent-marknaden under onsdagen bekräftade klubben att man sajnat honom till ett treårskontrakt värt 2,5 miljoner dollar per säsong.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent defenseman Patrik Nemeth on a three-year contract.



Welcome to New York! pic.twitter.com/d6gkIcwhOM