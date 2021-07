Linus Ullmark har gjort sitt klubbval

Linus Ullmark lämnar Buffalo Sabres – för Boston Bruins. Sent på onsdagskvällen kom beskedet att den 28-årige målvakten skrivit på för Bruins där han kommer att ersätta Tuukka Rask som lagets förstakeeper.

Det har varit ovisst in i det sista var Linus Ullmarks hockeyframtid skulle finnas.

28-åringen från Örnsköldsvik har tillhört Buffalo Sabres organisation under hela sin NHL-karriär, men när han på onsdagen äntrade free agent-marknaden beslutade han sig för att göra ett klubbyte. Trots att Sabres in i det sista försökte övertyga Ullmark att stanna i klubben blir det ingen fortsättning där.

Ny klubbadress för den svenske målvakten blir i stället Boston Bruins.

Enligt Frank Seravelli på DailyFaceOff.com är det ett fyraårskontrakt värt 20 miljoner dollar – drygt 170 miljoner svenska kronor – med en lönetaksträff på fem miljoner per säsong.

I Bruins kommer Ullmark att ersätta den finske stjärnmålvakten Tuukka Rask, som också blev free agent på onsdagen. 34-åringen har dock genomgått en omfattande höftoperation och blir borta i upp till ett halvår. Det tvingade Bruins att gå efter en ny målvakt.

Rask har tidigare sagt att han inte vill spela för någon annan klubb än Bruins, men med tanke på hans långa konvalescensperiod efter sin operation kunde inte klubben chansa. Sannolikheten är nu stor att man kliver in i säsongen med Ullmark och talangfulle Jeremy Swayman som sina målvakter.

Swayman, 22, kommer från en lovande start i NHL där han på tio matcher i slutet av årets grundserie hade en räddningsprocent på 94,5.

Bruins tappade tidigare under onsdagen sin tidigare andrekeeper Jaroslav Halák till Vancouver Canucks efter att han klivit ut på free agent-marknaden

BOS signed Ullmark because Rask, currently UFA, recently underwent hip surgery and recovery time is five to six months. When healthy, Rask may be interested in returning to BOS, and door may still be open for that, but what if Rask can’t or didn’t want to return? Hence Ullmark.