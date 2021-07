Han blir nästa svensk i Seattle Kraken

Seattle Kraken tog ordentlig form under expansionsdraften för en vecka sedan då NHL:s senaste tillskott draftade 30 spelare till sin trupp. Där och då fick man in två svenska spelare i truppen i form av Adam Larsson och Calle Järnkrok som hämtades från Edmonton Oilers respektive Nashville Predators.

Nu är ytterligare en svensk klar för klubben.

När free agent-marknaden öppnades under onsdagskvällen skrev klubben kontrakt med Alexander Wennberg. Det är ett treårskontrakt värt 4,5 miljoner dollar per säsong, enligt The Athletics Pierre LeBrun.

