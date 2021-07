Svensktrion släpps – blir utan NHL-kontrakt

För att behålla rättigheterna till sina så kallade restricted free agents hade NHL-klubbarna till midnatt på sig att erbjuda spelarna i fråga kvalificerande anbud. Om man klubbarna valde att inte erbjuda spelarna det blir de unrestricted free agents och kan kliva ut på öppna marknaden i morgon.

Under måndagen kom beskedet att tre svenskar inte fått några kvalificerande anbud och därmed inte blir kvar i respektive klubb. Det handlar om målvakten Adam Werner i Colorado Avalanche, backen Jesper Lindgren i Pittsburgh Penguins och forwarden Dmytro Timashov i New York Islanders.

Werner, 24, kom till Colorado från Färjestad 2019 och spelade två NHL-matcher under 2019/20. Den här gångna säsongen gjorde han fem allsvenska matcher för Vita Hästen under hösten innan det blev ytterligare elva matcher i AHL med Colorado Eagles när säsongen startade i Nordamerika.

Lindgren, 24, trejdades från Toronto Maple Leafs organisation till Pittsburgh förra hösten. Han spelade för Modo i Hockeyallsvenskan vid tidpunkten, men gjorde inga matcher i Nordamerika efter att säsongen startade där.

Timashov, 24, hämtades in av New York Islanders från Detroit Red Wings inför säsongen, men spelade bara en NHL-match för klubben under säsongen. I AHL blev det elva poäng (5+6) på 22 matcher med Bridgeport Sound Tigers.

TV: Simon Edvinsson – det "anonyma" storlöftet