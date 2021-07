Oliver Ekman Larsson trejdad till Vancouver Canucks

Redan inför den gångna säsongen ryktades Oliver Ekman Larsson vara på väg bort från Arizona Coyotes, en klubb han tillhört ända sedan han valdes som sjätte spelare i draften 2009. Då var det bara aktuellt med en flytt till antingen Boston Bruins eller Vancouver Canucks för den svenska backstjärnan.

Det blev ingen trejd den gången då varken Bruins eller Canucks kunde komma överens med Coyotes.

Men det kunde Canucks däremot göra den här gången.

Alldeles innan nattens NHL-draft började uppgifter att sippra ut om att klubben var på väg att värva "OEL" i en omfattande bytesaffär med Coyotes.

Utöver att få den svenska lagkaptenen fick Canucks också rättigheterna till free agent-forwarden Conor Garland. I utbyte släpper Vancouver ifrån sig Jay Beagle, Loui Eriksson, Antoine Roussel samt sitt förstaval i nattens draft, ett andraval nästa år samt ett sjundeval 2023.

I trejden ingår också överenskommelsen att Coyotes ska betala tolv procent av den återstående lönen på Ekman Larssons massiva kontrakt som har en lönetaksträff på 8,25 miljoner dollar per säsong till och med 2027.

So the full deal is:

OEL and Garland for Roussel, Eriksson, Beagle, the 9th overall pick, 2nd RD pick in 2022 and 7th pick in 2023. And Arizona retains 12 percent of OEL.