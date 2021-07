Uppgifter: Seattle väljer inte stjärnmålvakten

Stjärnmålvakten Carey Price skyddades inte av Montréal Canadiens inför expansionsdraften. Trots det kommer Seattle Kraken enligt uppgifter inte välja Price i nattens expansionsdraft.

Det slog ner som en bomb när Montréal Canadiens valde att skydda Jake Allen istället för Carey Price inför expansionsdraften, som äger rum i natt.

Carey Price hävde sin no movement-klausul och blev därigenom tillgänglig för Seattle Kraken.

Trots detta verkar det nu som att Seattle inte kommer välja stjärnmålvakten i nattens expansionsdraft. Dessa uppgifter rapporteras av flera NHL-insiders bland annat Sportsnets Eliotte Friedman.

Carey Price har sedan han draftades 2005 representerat Montréal Canadiens hela sin NHL-karriär. Enligt NHL-reportern Frank Seravalli ska Seattle istället ha valt den 22-årige backen Cale Fleury.

BREAKING: Sources tell @DFOHockey the #SeaKraken have NOT selected Carey Price from Montreal in the Expansion Draft.



The #Habs keep their goaltending duo in-tact, but are likely to lose defenseman Cale Fleury.