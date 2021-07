Lista: Svenskarna som valdes i expansionsdrafterna – så gick det sen

Expansionsdraften stundar och i natt kommer Seattle Kraken välja ut sin första trupp någonsin. Det är däremot inte den första expansionsdraften och det kommer inte vara första gången en svensk väljs i expansionsdraften. Därför har Hockeysverige.se nu listat samtliga svenskar som har blivit valda i expansionsdrafterna.

Expansionsdraften närmar sig och i natt är det dags för Seattle Kraken att välja ut sin 30-manna trupp. Flera svenskar är aktuella att bli valda av den nya organisationen som kommer att välja en spelare från varje lag i ligan.

Den senaste expansionsdraften genomfördes av Vegas 2017 och två svenskar valdes då. De namnen kanske många fortfarande har färskt på minnet, men lika många kommer nog inte ihåg svenskarna som valdes i expansionsdraften 2000.

Därför har Hockeysverige.se nu listat samtliga svenskar som har blivit valda i en expansionsdraft. Totalt är de tio stycken som har valts från 1979 till 2017.

2017 - Vegas Golden Knights

Oscar Lindberg



Från New York Rangers valde Vegas Golden Knights att plocka in Oscar Lindberg. Den svenske forwarden hade två hela säsonger med New York Rangers i bagaget och kom även till spel i Vegas. Lindberg blev kvar i Vegas över två säsonger och noterades där för totalt 101 spelade matcher.

Efter två säsonger i Vegas skickades Lindberg tillsammans med svenskkollegan Erik Brännström till Ottawa Senators i utbyte mot Mark Stone och Tobias Lindberg.

Oscar Lindberg i Vegas Golden Knights. Foto: USA-Today Sports.

William Karlsson



Under sitt första år med Vegas Golden Knights blev William Karlsson lagets bäste poängplockare så han samlade på sig totalt 93 poäng (50+43) på 102 spelade matcher om vi räknas in både seriespel och slutspel. I grundserien sköt han 43 mål. En succé kan man minst sagt säga och "Wild Bill" är fortsatt en viktig kugge i Vegas.

Förra säsongen blev det totalt 55 poäng (18+37) för Karlsson på 75 spelade matcher i grundserien och slutspelet. Forwardens nuvarande kontrakt i Vegas sträcker sig till och med säsongen 2026/27.

2000 - Columbus Blue Jackets/Minnesota Wild

San José Sharks

Mattias Timander



Mattias Timander lämnade Modo för spel på andra sidan Atlanten till säsongen 1996/97. I fyra säsonger tillhörde den svenske backen Boston Bruins organisation och spelade både i NHL och i AHL-laget Providence Bruins.

2000 valdes han av Columbus Blue Jackets i expansionsdraften och blev även kvar i laget i två säsonger. Under de två säsongerna noterades Timander för totalt 22 poäng (6+16) innan flyttlasset bar av till New York och Islanders.

Mattias Timander firar Modos SM-guld 2007. Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren

Bert Robertsson



Columbus Blue Jackets valde Bert Robertsson från Edmonton Oilers, men det blev ingen lång relation parterna emellan. Redan i november 2000 trejdades Robertsson till New York Rangers i utbyte mot den kanadensiske målvakten Jean-Francois Labbé.

Jonas Andersson Junkka



Likt Bert Robertsson blev det aldrig någon speltid för Jonas Andersson Junkka i Columbus Blue Jackets. Andersson Junkka gjorde en säsong i organisationens AHL-lag, Syracuse Crunch, innan han valde att flytta hem till Europa.

Minnesota Wild

Stefan Nilsson



Minnesota Wild valde Stefan Nilsson vars rättigheter tillhörde Vancouver Canucks. Detta trots att Nilsson aldrig hade spelat eller skulle komma att spela i NHL. Den svenske centern tillbringade stora delar av karriären i Luleå och agerar just nu som sportchef i klubben.

1999 - Atlanta Thrashers

Johan Garpenlöv



Efter nio säsonger i Nordamerika valdes Johan Garpenlöv 1999 av Atlanta Thrashers i expansionsdraften. I Thrashers blev det en säsong för svensken innan han flyttade hem till Sverige.

Totalt noterades Garpenlöv för 16 poäng (2+14) på 73 spelade matcher i Atlanta innan karriären rundades av med en säsong i Djurgårdens IF.

Johan Garpenlöv i Florida Panthers.. Foto: Peter Krüger/Bildbyrån

1998 - Nashville Predators

När Nashville hade ordet valdes inga svenskar i expansionsdraften. Däremot värvades Patric Kjellberg till organisationen som free agent och blev kvar i Nashville i fyra säsonger.

1993 - Florida Panthers/Mighty Ducks of Anaheim

Varken Florida Panthers eller Mighty Ducks of Anaheim valde att satsa svenskt i expansionsdraften. Av 48 valda spelare fanns ingen svensk med i uttagningen.

1992 - Ottawa Senators/Tampa Bay Lightning

Likt 1993 valdes ingen svensk i expansionsdraften.

1991 - San José Sharks/Minnesota North Stars

San José Sharks



Bengt-Åke Gustafsson



Efter tio säsonger i NHL hade Bengt-Åke Gustafsson redan lämnat Nordamerika och återvänt till Färjestad BK när San José Sharks valde honom i expansionsdraften.

Det blev inget nytt äventyr för Gustafsson i Nordamerika och det blev därför inte några matcher i den nystartade organisationen, San José Sharks.

Bengt-Åke Gustafsson. Foto: Arkiv





Minnesota North Stars

Inga svenskar valdes av Minnesota North Stars i expansionsdraften 1991.

1979 - Edmonton Oilers/Hartford Whalers/Quebec Nordiques/Winnipeg Jets

1979 var ett speciellt år då lag från World Hockey Association (WHA) slogs ihop med lagen från NHL för att bilda en liga. Detta innebar att spelare som tillhörde lag i WHA även kunde komma att tillhöra lag i NHL då de draftats av lag i båda ligor.

WHA-lagen fick välja spelare från NHL-lagen, men de kunde även se sina egna spelare gå förlorade då de i NHL var bundna av andra organisationer. Spelarna som räknas in i denna listan är enbart spelare som draftats i expansionsdraften och därför inte spelarna som lämnade sin WHA-organisation för en NHL-organisation.

Edmonton Oilers



Inge Hammarström



Efter sex säsonger i Nordamerika valdes Inge Hammarström av Edmonton Oilers i expansionsdraften. Likt flera andra svenskar på listan blev det däremot inget spel för Hammarström i det nya laget och samma säsong flyttade han hem till Sverige för spel i Brynäs IF.

Hammarström är tillsammans med Lars Zetterström de första svenskarna att någonsin bli valda i en av NHL:s expansionsdrafter.

Inge Hammarström i duell med Bostons målvakt Gerry Cheevers 1975. Foto: Bildbyrån

Quebec Nordiques

Lars Zetterström



Tillsammans med Inge Hammarström är Lars Zetterström, som tidigare nämnts, den första svensken att väljas i en expansionsdraft. Likt Inge Hammarström blev det däremot aldrig något spel i den nya organisationen för Lars Zetterström.

Zetterström stannade ett år i Nordamerika och spelade då i CHL innan han vände hem till Sverige och Färjestads BK.

Hartford Whalers

Hartford Whalers valde inga svenskar i expansionsdraften.

Winnipeg Jets



Winnipeg Jets valde inga svenskar i expansionsdraften.





1974 Washington Capitals/Kansas City Scouts

Varken Washington Capitals eller Kanas City Scouts valde svenskar i expansionsdraften.x

1972 Atlanta Flames/New York Islanders

Varken Atlanta Flames eller New York Islanders valde svenskar i expansionsdraften.



1970 Buffalo Sabres/Vancouver Canucks

Varken Buffalo Sabres eller Vancouver Canucks valde svenskar i expansionsdraften.

1967 California Seals/Los Angeles Kings/Minnesota North Stars/Philadelphia Flyers/Pittsburgh Penguins/St. Louis Blues

Inget av expansionslagen 1967 valde svenskar i expansionsdraften.