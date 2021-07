Det var kort efter Logan Maillouxs ankomst till Skellefteå i höstas som han hade intimt umgänge med en 18-årig kvinna. I samband med det fotograferade han den sexuella akten och spred sedan bilderna vidare till lagkamrater i SK Lejon, Hockeyettan-klubben han representerade under ett par månader.

Mailloux polisanmäldes när bilderna spred sig och fälldes sedermera för kränkande fotografering och förtal. Det har lett till att flera NHL-klubbar valt att sätta upp backtalangen på sin "do not draft"-lista. Under tisdagen gick Mailloux själv ut på Twitter och meddelade att han drar sig ur årets NHL-draft på grund av de negativa skriverier som följt efter den fällande domen i Sverige.

"Jag tycker inte att jag har visat tillräckligt stor mognad eller karaktär för att förtjäna det här privilegiet", skriver Mailloux på sociala medier.

INTE FÖRLÅTIT HONOM

I samband med det här har brottsoffret för första gången uttalat sig om det inträffade. I ett e-mejl till The Athletic skriver kvinnan att hon inte tror att Logan Mailloux har "förstått allvaret i vad han har utsatt mig för" och att hon inte förlåtit honom eftersom hon inte tycker att han har visat tillräckligt mycket ånger.

"Allt jag ville ha var en genuin ursäkt", skriver hon vidare och tillägger att allt hon fick från den kanadensiske hockeyspelaren var ett sms "på några meningar".

I en tidigare intervju med DailyFaceoff har Logan Mailloux antytt att kvinnan var ut efter att "förstöra hans liv". Det är något som han enligt The Athletic även ska ha sagt till NHL-klubbar under sina intervjuer inför draften också.

Kvinnan nekar till det.

"Jag har aldrig sagt det. Allt jag ville ha var rättvisa för det han utsatte mig för. Om hans agerande förstör hans karriär är det upp till honom. Det är inte mitt fel", skriver hon till The Athletic.

Logan Mailloux tillhör juniorlaget London Knights i OHL och kommer att representera den klubben kommande säsong. Företrädare för Knights har tidigare meddelat att de välkomnar Mailloux tillbaka till klubben, men att man kommer att arbeta aktivt med att utbilda honom för "att inte begå liknande misstag i framtiden".

