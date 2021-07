Efter sexbrottet i Sverige – talangen drar sig ur NHL-draften

Logan Mailloux tillbringade den gångna säsongen i SK Lejon i HockeyEttan, för att få speltid då juniorhockeyn in Kanada låg nere. Säsongen var också viktig för den då 17-årige talangen, eftersom han under sommaren 2021 kunde draftas. Han var också het bland NHL-klubbarna och intervjuades av 26 av de 32 klubbarna.



Men nu kommer han inte att bli draftad.

På Twitter skriver den nu 18-årige kanadensaren att han drar sig ur draften. Anledningen är det brott han gjorde sig skyldig till under sin tid i Sverige då han tog bilder i smyg när en ung kvinna gav honom oralsex. Han spred sedan bilderna vidare till lagkamrater i SK Lejon.

Mailloux anmäldes och dömdes sedermera för "kränkande fotografering". För det fick han 14 300 kronor i böter efter att ha fällts i svensk domstol.

Det här ledde till att flera NHL-klubbar valde att sätta upp backtalangen på sin "do not draft"-lista. Enligt The Athletic ska åtminstone nio klubbar ha valt att rata Logan Mailloux på grund av hans agerande under tiden i Sverige.

HOPPAS PÅ EN NY CHANS 2022

För att slippa mer negativ publicitet har Mailloux nu valt att dra sig ur draften. På Twitter skriver han att han inte anser sig ha visat "tillräckligt stor mognad eller karaktär för att förtjäna det här privilegiet". Han skriver även att han är medveten om att det "kommer att ta tid för samhället att återfinna sitt förtroende för honom".



"Jag känner att det här ger mig chansen att visa en tillräckligt stor mognad karaktär nästa säsong med London Knights i OHL, och ge NHL-klubbarna möjligheten att omvärdera min karaktär inför draften 2022", skriver han vidare.

OHL-klubben London Knights har tidigare meddelat att de välkomnar Logan Mailloux tillbaka nästa säsong. Han debuterade för klubben innan pandemin bröt ut i fjol.

"Som vi förstått det har situationen lösts i Sverige och spelaren har bett om ursäkt. Klubbens stab jobbar med Logan och försäkrar sig om att han accepterar den support som erbjuds för att han bättre ska förstå sina handlingar och konsekvenserna av handlingarna för att det inte ska hända igen", skrev klubben i ett uttalande när Logan Maillouxs brott blev känt.

