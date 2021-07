Uppgifter: Skriver sexårskontrakt med New York Rangers

New York Rangers trejdade häromdagen till sig de exklusiva förhandlingsrättigheterna till Barclay Goodrow i utbyte mot ett sjunderundeval i draften. Goodrow blir free agent den 28 juli, men Rangers hade ensamrätt att förhandla med honom fram till igår då en så kallad "roster freeze" gick i bruk fram tills dess att expansionsdraften är genomförd.

Nu kan Rangers och Goodrow alltså inte skriva kontrakt på några dagar, men man tycks vara i det närmaste överens om hur det nya avtalet ska utformas. Enligt Daily FaceOffs Frank Seravalli får forwarden ett mastigt sexårskontrakt, med en lönetaksträff på omkring 3,6 miljoner dollar. Det kan jämföras med det tvåårskontrakt värt 925 000 dollar per år som han tidigare spelat på.

Hearing #NYR have made significant progress with newly acquired forward Barclay Goodrow.



Not finalized. Expectation is Goodrow will be a Blueshirt once the signing moratorium is lifted with a 6-year deal in $3.6m AAV range. @DFOHockey